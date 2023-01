Red Magic ha lanciato la sua prima tastiera meccanica da gaming

La prima tastiera meccanica da gaming targata Red Magic era stata preannunciata a luglio, ma da allora n'è passata di acqua sotto i ponti. Nell'attesa abbiamo anche assistito al debutto del nuovo top di gamma del brand, il primo gaming phone con Snapdragon 8 Gen 2 (in arrivo anche in versione Global). Nonostante l'attesa alla fine Red Magic Gaming Mechanical Keyboard è stata lanciata ed ora andiamo a scoprire tutte le caratteristiche ed il prezzo di vendita.

Ecco la prima tastiera meccanica da gaming Red Magic: tutto su caratteristiche e prezzo

In termini di stile, la tastiera meccanica di Red Magic strizza l'occhio al tipico look da gaming con un layout futuristico e luci LED RGB che strizzano da tutti i pori. Non solo i tasti sono retroilluminati, ma è presente anche una barra luminosa superiore. La vera chicca è rappresentata dal display a colori presente in alto a destra: si tratta di uno schermo da 1.47″ per visualizzare i vari parametri della tastiera, i quali possono essere cambiati tramite una manopola.

La nuova Red Magic Gaming Mechanical Keyboard integra tasti TTC Quick Silver Switch V2 di livello e-sport, per la massima precisione in ogni situazione.

Il prezzo della tastiera meccanica Red Magic è di circa 178€ al cambio attuale, ossia 1299 yuan. Tuttavia viene proposta in sconto a 899 yuan (123€ al cambio), ma solo per i primi ordini.

E se volete saperne di più su Red Magic 8 Pro, eccovi il nostro approfondimento dedicato al flagship da gaming (ricordiamo, in arrivo in Italia tra pochi giorni).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il