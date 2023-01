Capodanno Cinese 2023: perché è l’anno del Coniglio

In ogni angolo del mondo, anche qui in Italia, le comunità cinesi si preparano a festeggiare il Capodanno Cinese 2023. Un nuovo anno sta per iniziare, più nello specifico quello del Coniglio, che porterà con sé tante nuove sfide e ostacoli da superare, nonostante la fortuna sembri essere dalla parte dei nati sotto questo segno. Ma cosa significa, di preciso, essere nell'anno del Coniglio? Scopriamolo insieme!

Capodanno Cinese 2023: ecco il significato dei segni zodiacali e dell'anno del Coniglio

Nonostante possa sembrare piuttosto complesso, per capire come funziona l'oroscopo cinese basta comprendere il meccanismo su cui questo si basa. In Cina, infatti, si utilizza il calendario lunare, che ha inizio con il primo novilunio (quindi Luna Nuova) dopo il solstizio d'inverno. La data è variabile in un arco di 29 giorni e potrebbe ricorrere tra il 21 gennaio ed il 20 febbraio del nostro calendario. Motivo per il quale il Capodanno Cinese non si celebra il 1° Gennaio, come invece accade altrove.

Secondo il calendario cinese, ogni Capodanno Cinese segna l'inizio di un nuovo anno zodiacale, al quale è associato uno dei 12 animali dello zodiaco cinese seguendo un ciclo di 12 anni. Questi sono: Topo, Bue (o Bufalo), Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Quest'anno entriamo nell'anno del Coniglio, il quarto segno zodiacale cinese. L'ultimo anno del Coniglio è stato il 2011 e il prossimo sarà nel 2035.

Significato e leggenda

Vi siete mai chiesti perché i segni dello Zodiaco Cinese siano tutti animali? Secondo la leggenda, sul punto di abbandonare la Terra, Buddha chiamò a raccolta gli animali e ai 12 che vi presentarono assegnò un anno lunare. Ora, ad ogni animale dello zodiaco cinese corrispondono dei tratti caratteriali ben definiti. Nel caso del Coniglio, la personalità di chi è nato in questo segno tende ad essere più gentile, paziente, responsabile e calma. Altre caratteristiche tipiche di questo segno sono la manualità, la rapidità e la tendenza ad essere molto vigili. Tra gli aspetti più negativi, invece, il Coniglio tende ad essere un segno spesso superficiale, testardo, malinconico e molto riservato.

Cosa vuol dire essere nell'anno del Coniglio?

Essere nell'anno del Coniglio significa essere in un anno di pace, positivo e che vede la fortuna dalla nostra parte in tante, tantissime occasioni. Nell'oroscopo cinese, il Coniglio è infatti considerato un animale tranquillo, gentile e dai modi raffinati: le persone nate sotto questo segno sono calme, pazienti e non amano i conflitti.

Ad ogni modo, ciò non significa che quest'anno saranno tutte rose e fiori. Le stelle parlano di qualcosa di molto positivo in arrivo, ma non facile da ottenere. Per cui, cari Conigli, quest'anno non c'è tempo per procrastinare ed essere pigri: rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Cogliete le opportunità che vi si pongono dinanzi, createne di nuove e non lasciatevi sopraffare dai momenti no. Trovate sempre la forza e la volontà nell'andare avanti e nel costruire, una forza che potete trarre soprattutto dall'animo paziente che vi contraddistingue. Quest'anno, sarà fondamentale saper aspettare.

Ma c'è di più. Secondo la teoria degli elementi, ogni segno è associato ciclicamente a uno dei 5 elementi: Oro, Legno, Acqua, Fuoco o Terra. Secondo l'astrologia cinese, le caratteristiche delle persone dipendono dal segno zodiacale e dall'elemento associato all'anno di nascita. L'elemento di questo 2023 è l'Acqua. I nati sotto il segno del Coniglio d'Acqua sono persone gentili, più amichevoli e – soprattutto – più propense ad adattarsi ad ogni tipo di situazione.

Dunque, non ci resta che augurarvi un buon anno!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il