Apple potrebbe oggi lanciare a sorpresa un nuovo prodotto: cosa sarà?

Occhi fissi sulla newsroom di Apple e pagina in costante aggiornamento: il colosso di Cupertino potrebbe oggi lanciare un nuovo prodotto a sorpresa, e potrebbe comunicarlo solo attraverso un comunicato stampa!

Apple potrebbe lanciare un nuovo prodotto, potrebbe trattarsi di MacBook Pro 2023

Potrebbe esserci un bel po' di movimento nell'ufficio stampa di Apple. Stando a quanto riferito da Jon Prosser, leakster che ha costruito la sua fama sulla sua attendibilità e affidabilità, a Cupertino ci si starebbe preparando per alzare il sipario su qualche nuovo prodotto.

Secondo la fonte, il lancio non verrà affidato ad un evento vero e proprio, ma Apple potrebbe nelle prossime ore diffondere a sorpresa un comunicato stampa contenente tutte le informazioni sul nuovo presunto prodotto. Ma di cosa potrebbe trattarsi? La maggior parte delle voci si concentrano su una versione aggiornata del MacBook Pro, probabilmente alimentata dalle tecnologie proprietarie di Apple, ovvero l'M2 Pro e l'M2 Max rispettivamente per le versioni da 14″ e 16″.

Se protagonista della giornata di oggi dovesse davvero essere il MacBook Pro, allora non aspettiamoci grandi modifiche lato design, che in realtà dovrebbe essere lo stesso dell'attuale versione. Ma se pensate che oggi potremmo assistere al lancio di nuovi dispositivi quali iPhone, Apple Watch o iPad, non crediamo assolutamente sia il caso. Generalmente, il lancio di questi dispositivi avviene tramite eventi di un certo spessore mediatico.

keep an eye on apple’s newsroom tomorrow 😏



– jon — frontpagetech.com 🧻 (@frontpagetech) January 16, 2023

Insomma, vediamo cos'ha in serbo il colosso di Cupertino. Jon Prosser afferma che il comunicato stampa verrà diffuso nella giornata di oggi, martedì 17 gennaio 2023. Restiamo in attesa di aggiornamenti!

