Un nuovo misterioso Honor appare in rete con un “Ultra Camera” da 100 MP

Nelle ultime ore sono apparse online le prime immagini di un nuovo e misterioso smartphone firmato Honor. Il dispositivo della compagnia cinese sembrerebbe essere dotato di una particolare fotocamera di cui apprendiamo i dettagli tramite un'incisione applicata sotto il blocco.

In arrivo un nuovo smartphone Honor con tripla fotocamera e sensore da 100 MP

Un noto insider ha condiviso su Twitter i render di un nuovo smartphone Honor che per il momento non è stato ancora identificato con un nome commerciale oppure un nome in codice. Non è chiaro se si tratti di uno smartphone dedicato al mercato cinese oppure in arrivo anche in versione global.

Il dispositivo, tuttavia, promette un ampio rapporto screen-to-body, con un notch a foro e bordi piatti. La parte più interessante, però, è riservata al comparto fotografico di cui conosciamo parte delle specifiche grazie all'incisione presente il prossimità del blocco quadrato.

Some new 100 MP Honor Phone pic.twitter.com/3VcSDakDrd — SnoopyTech (@_snoopytech_) January 16, 2023

Questo smartphone, infatti, sarà dotato di una “Ultra Camera” da 100 MP, con tre sensori ed un flash LED. Potrebbe quindi trattarsi di uno smartphone di fascia media con una particolare attenzione al comparto fotografico.

In attesa di avere maggiori informazioni su questo dispositivo, vi ricordiamo che anche Honor Magic 5 Pro ha ricevuto i primi render basati sui precedenti leak.

