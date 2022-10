I nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ con M2 arriveranno a novembre?

I nuovi MacBook Pro con processore M2 potrebbero arrivare nel mese di novembre, secondo quanto dichiarato da un noto analista. La nuova lineup, tuttavia, non dovrebbe far sfoggio del tanto atteso nuovo design, ma vedere unicamente dei miglioramenti delle performance.

MacBook Pro 2022 con M2: niente nuovo design, ma solo aggiornamenti hardware?

Nella giornata di ieri Apple ha annunciato l'arrivo dei nuovi iPad e della nuova Apple TV 4K, ma è già tempo di guardare oltre con le indiscrezioni sull'arrivo imminente dei nuovi MacBook Pro con processore M2.

Secondo un report di Mark Gurman, analista e giornalista di Bloomberg, Apple avrebbe deciso di lanciare i nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ nel mese di novembre, come già accaduto nel 2019 e nel 2020.

In precedenza, si era vociferato di come Apple avrebbe voluto lanciare i nuovi portatili della linea Pro entro l'autunno, ma i problemi legati alla catena di approvvigionamento ne avrebbero ritardato l'annuncio.

Al momento non ci sono molte informazioni sui nuovi MacBook Pro se non che saranno alimentati dal processore M2 di Apple, nella variante Pro e Max. Il tanto atteso nuovo design dei laptop potrebbe non arrivare in questa occasione, con la nuova serie 2022 che vedrebbe unicamente dei cambiamenti sotto la scocca.

Non ci resta che attendere l'undicesimo mese dell'anno per scoprire se Apple svelerà la tanto attesa nuova lineup dei MacBook Pro con M2.

