Huawei Mate 50 Pro si aggiorna e migliora il Face ID con una novità

L'ultimo top di gamma del colosso cinese è approdato in Europa di recente e siamo ancora in attesa di novità per quanto riguarda l'Italia. Nel frattempo Huawei Mate 50 Pro ha ricevuto un importante aggiornamento in patria, il quale va a migliorare il Face ID con una funzionalità mutuata da Apple (ma resa ancora più precisa).

Huawei Mate 50 Pro: il Face ID ora supporta mascherine, occhiali e trucco

Lanciato in Cina a inizio settembre come parte di un “quartetto”, Huawei Mate 50 Pro è stato ufficializzato anche in Europa da alcune settimane. La compagnia asiatica ha fatto le cose per bene ancora una volta, presentando un dispositivo caratterizzato da un look elegantissimo, un comparto fotografico d'eccezione e specifiche affidabili.

Lo smartphone è dotato di uno schermo ampio (AMOLED LTPO curvo da 6,74″, 1.5K, 120 Hz) interrotto da un notch nella parte superiore. Qui trova spazio il modulo per lo sblocco facciale 3D, una soluzione simile a quella adottata da Apple (con il riconoscimento del viso tridimensionale).

Il nuovo aggiornamento software di Huawei Mate 50 Pro (e Mate 50 RS) porta HarmonyOS alla versione 3.0.0.156: si tratta dei modelli cinesi, ma al di là della localizzazione è importante la novità introdotta. Si tratta infatti di una funzione già vista a bordo degli iPhone, ossia il Face ID con la mascherina.

Se avete uno smartphone Apple e volete saperne di più, eccovi il nostro approfondimento. Per quanto riguarda il flagship Huawei, ma nuova funzione permette di sbloccare il dispositivo ed effettuare pagamenti attraverso il Face ID anche mentre si indossa una mascherina (identificando l'utente tramite gli occhi). È possibile anche registrare una scansione con indosso gli occhiali, in modo da avere una maggiore precisione nello sblocco.

La soluzione cinese offre una miglioria aggiuntiva rispetto a quella della rivale, ossia l'opzione per registrare un volto truccato: in questo modo il Face ID guadagnerà un ulteriore grado di precisione.

Al momento non sappiamo se questa novità arriverà anche in Europa, ma non è da escludere. Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

