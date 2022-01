Come usare il Face ID con mascherina su iPhone

Se avete un iPhone di ultima generazione, molto probabilmente sarete interessati di sapere come utilizzare il Face ID con mascherina. A partire dal 2017, Apple ha deciso di festeggiare i dieci anni dal suo primo smartphone con il lancio di iPhone X. Da allora, tutti i suoi top di gamma hanno dovuto rinunciare al tasto Touch ID e affidarsi unicamente al Face ID come metodo di sblocco. Niente più impronte digitali, quindi: al suo posto c'è un complesso sistema hardware che permette di avere un riconoscimento facciale 3D. È un metodo di sblocco biometrico molto preciso e affidabile e può essere utilizzato anche per abilitare i pagamenti con Apple Pay. Tuttavia, porta con sé una limitazione non di poco conto.

Da quando sussiste l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e/o al chiuso, per i possessori di iPhone è sorta una problematica. Non avendo un lettore d'impronte, usare il Face ID con la mascherina può diventare problematico. Fortunatamente Apple è corsa ai ripari, rilasciando un aggiornamento che rende l'utilizzo del riconoscimento facciale possibile anche a volto coperto. Vediamo come funziona e come utilizzarlo.

Come impostare il Face ID con mascherina su iPhone con iOS

Premetto: se avete un iPhone con iOS 14.5, vi starete chiedendo: “Ma non c'è già la possibilità di usare il Face ID con la mascherina?“. La risposta è nì: è tecnicamente possibile, ma soltanto indossando al polso un Apple Watch. Con questo nuovo metodo, invece, non è necessario avere lo smartwatch ed è anche possibile utilizzarlo per i pagamenti con Apple Pay.

Innanzitutto, affinché il vostro iPhone consenta l'utilizzo del Face ID con mascherina, attualmente è necessario che abbiate installata la versione beta di iOS 15.4. Più avanti l'aggiornamento sarà reso pubblico, ma nel momento in cui sto scrivendo questa guida è limitato alla sola beta. Inoltre, al momento la compatibilità è prevista solamente per i modelli delle serie iPhone 12 e 13, compresi Mini, Pro e Max.

Detto questo, una volta eseguito l'aggiornamento dovrebbe presentarvisi in automatico il setup per configurare il Face ID con mascherina. Altrimenti ecco la procedura da seguire:

Apri le Impostazioni e scorri in basso Clicca su “Face ID e codice” Abilita il toggle per “Usa Face ID con la mascherina” Effettua la registrazione del volto con mascherina Puoi abilitare anche la voce “Aggiungi occhiali” Questa opzione è utile per coloro che indossano occhiali da vista con la mascherina. Attenzione, però, perché non funziona con gli occhiali da sole.

A questo punto, potrete utilizzare il Face ID anche con la mascherina, sia per lo sblocco dell'iPhone che per pagare con Apple Pay.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il