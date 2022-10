Xiaomi Band 6 NFC costa 38€ su Amazon: pagamenti contactless al polso!

In cerca di un'occasione ghiotta? Xiaomi Mi Band 6 NFC – uno dei dispositivi più apprezzati della compagnia cinese – continua a scendere di prezzo e diventa sempre più interessante: qui trovate le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto… non lasciatevela scappare!

Aggiornamento 19/10: prezzo super per Mi Band 6 in versione NFC, questa volta in sconto su Amazon. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Risparmia su Xiaomi Mi Band 6 NFC: le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto

La versione NFC della Xiaomi Mi Band 6 riprende tutte le caratteristiche del modello standard ma aggiunge il supporto ai pagamenti. Ritroviamo, quindi, il classico design a capsula (ormai iconico per la serie), un display AMOLED più ampio, il monitoraggio dell'attività cardiaca e dei valori SpO2, tante watch face e 30 modalità sportive.

Se volete sapere quali sono le banche supportate dalla Mi Band 6 NFC, qui trovate tutti i dettagli. Infine, per il metodo che vi permette di pagare con tutte le banche date un'occhiata alla nostra guida.

La Xiaomi Mi Band 6 NFC scende ad un prezzo super interessante grazie ad Amazon, con tanto di spedizione rapida e sicura Prime: solo 38€ per portarsi a casa un braccialetto full screen a colori con supporto ai pagamenti contactless!

