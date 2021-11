Come pagare con la Xiaomi Mi Band 6 NFC anche con le banche non supportate | Video

La Mi Band 6 è ufficialmente arrivata in Italia. Ed anche se ormai abbiamo già conosciuto a fondo il modello standard, quelli di Xiaomi hanno deciso (finalmente) di introdurre anche nel Bel Paese una nuova versione della più famosa smart band al mondo. È la Xiaomi Mi Band 6 con NFC, ossia il modello con il quale si potranno effettuare pagamenti che, però, attualmente soffre di un grande limite: le banche supportate dal nuovo bracciale intelligente dell'azienda cinese sono molto limitate.

Il vantaggio della Xiaomi Mi Band 6 NFC rispetto alla sua versione standard è il supporto alla connettività NFC, ovviamente, e tutto ciò che ne consegue. Il problema è che in Italia la Xiaomi Mi Band 6 NFC può essere utilizzata solamente con carte di pagamento Mastercard su circuito Nexi.

Quindi la domanda sorge spontanea: come usare la Xiaomi Mi Band 6 con tutte le banche (anche quelle non supportate ufficialmente)? La risposta è semplice, veloce, intuitiva e gratuita: Curve.

E se non conoscete Curve non preoccupatevi, in questa guida vi spiegheremo passo passo come rendere la Xiaomi Mi Band 6 compatibile con tutte le banche, come aggiungere una carta di credito alla smart band dell'azienda e, soprattutto, come pagare.

Xiaomi Mi Band 6: come pagare con tutte le carte (anche con le banche non compatibili)

In questa guida procederemo a step. Prima di tutto vi spiegheremo il trucco con il quale rendere compatibile la Xiaomi Mi Band 6 NFC con tutte le banche, poi ci focalizzeremo sul tutorial con il quale vi sarà più chiara la procedura per aggiungere una carta di credito alla Mi Band 6 NFC ed infine vi spiegheremo come pagare con la Mi Band di Xiaomi.

Come usare la Xiaomi Mi Band 6 NFC con tutte le banche

Nonostante attualmente la Xiaomi Mi Band 6 NFC sia compatibile esclusivamente con carte di pagamento Mastercard basate su circuito Nexi, in realtà c'è un trucco con il quale si potrà associare alla smart band dell'azienda cinese qualsiasi carta di credito o debito: in questo modo la Xiaomi Mi Band 6 NFC sarà compatibile non solo con Mastercard, ma anche con Visa e con carte rilasciate da qualsiasi istituto di credito.

La procedura è semplicissima ed ha un solo nome: Curve. La peculiarità di questa piattaforma gratuita, è la sua natura universale: Curve è un servizio avrà un ruolo fondamentale con la Xiaomi Mi Band 6 NFC e che unificherà tutte le vostre carte di debito e credito in un'unica modalità di pagamento.

Con Curve si pagare con un'unico metodo di pagamento, ed il pagamento potrà avvenire sia tramite applicazione, sia tramite Google Pay e Apple Wallet, che una vera e propria carta fisica che si riceverà dopo essersi registrati, in maniera totalmente gratuita.

Utilizzare Curve è semplicissimo: basterà associare una o più carte alla piattaforma, pagare utilizzando la carta che si riceverà gratuitamente e selezionare il metodo di pagamento sul quale si vuole che l'acquisto sia addebitato.

Ma non finisce qui. La comodità di questa piattaforma è che si potrà decidere, anche successivamente all'acquisto, su quale carta associata addebitare l'acquisto appena effettuato. Inoltre questo servizio ha un piano gratuito (quello da noi testato) ed effettuando la registrazione tramite il nostro link avrete 5 euro in regalo ed un cashback dell'1%.

Come aggiungere una carta a Xiaomi Mi Band 6 NFC

Una volta ricevuta la carta fisica di Curve, oppure qualora si fosse in possesso di una carta rilasciata da una banca compatibile con la band di Xiaomi, aggiungere il metodo di pagamento contactless alla Mi Band 6 NFC è veramente semplicissimo.

Tutto quello che bisognerà fare sarà avviare l'app Mi Fit, tappare sulla voce relativa alla Mi Band 6 NFC e scorrere in basso: proprio come accade con l'associazione di Alexa, nella riga in basso sarà presente la voce “Carte” che bisognerà selezionare.

Una volta tappato sull'icona, per aggiungere la carta di credito o debito alla Xiaomi Mi Band 6 NFC basterà seguire la procedura guidata: è essenziale avere a disposizione una carta fisica, della quale si conoscono il numero, la data di scadenza ed il codice di protezione.

Le modalità di attivazione sono due, entrambe molto semplici: si potranno inserire manualmente tutti i dati, oppure si potrà utilizzare la fotocamera per scattare una foto alla carta e lasciar fare il lavoro al sistema di riconoscimento del testo integrato nell'applicazione.

Come pagare con Xiaomi Mi Band 6 NFC

Una volta aggiunta una carta di una banca compatibile con Xiaomi Mi Band 6 NFC, oppure una volta aggiunta la carta di Curve (che rende tutte le banche compatibili con la Mi Band 6), per pagare con la smart band di Xiaomi la procedura è semplicissima ma richiede l'attivazione del codice di protezione della Band.

È proprio questo il fattore fondamentale per la sicurezza dei pagamenti con Xiaomi Mi Band 6 NFC: alcuni istituti di credito potrebbero richiedere che, al primo pagamento, venga inserito il PIN della carta associata ma, ad esempio, questo con Curve non accade.

In soldoni, l'attivazione del codice di protezione della Mi Band 6 NFC non solo eviterà che terzi effettuino pagamenti autorizzati con la smart band, ma farà sì che si possa pagare con la Xiaomi Mi Band 6 NFC anche qualora non fosse connessa allo smartphone.

Ad ogni modo, una volta attivata questa funzione di sicurezza, per pagare con la Mi Band 6 NFC basterà effettuare uno swipe verso sinistra nella schermata principale, scegliere la carta con la quale si vuole effettuare il pagamento (nel nostro caso, quella di Curve appena aggiunta), tappare sul tasto che comparirà nella zona inferiore del display ed avvicinare la smart band al POS entro 60 secondi dall'attivazione.

Xiaomi Mi Band 6 NFC è compatibile con qualsiasi POS dotato di tecnologia concactless.

Faq guida Xiaomi Mi Band 6 NFC con tutte le banche

Come usare Xiaomi Mi Band 6 NFC con tutte le banche Per utilizzare Xiaomi Mi Band 6 NFC con tutte le banche, bisogna registrarsi gratuitamente a CURVE, associare la propria carta alla piattaforma ed aggiungere la carta di CURVE all'app Mi Fit . Come pagare con Xiaomi Mi Band 6 NFC Per pagare con Xiaomi Mi Band 6 NFC, una volta aggiunta la carta, basterà effettuare uno swipe verso sinistra, attivare il pagamento ed avvicinare il bracciare al POS contactless. Pagare con Xiaomi Mi Band NFC è sicuro? Sì, la smart band integra un codice di protezione a 6 cifre che sarà necessario per abilitare i pagamenti contactless. Il pagamento contacltess funziona anche in caso in cui il telefono non sia collegato alla band? Sì, lo si può fare sbloccando la band tramite il codice di protezione a 6 cifre. Xiaomi Mi Band 6 NFC sarà compatibile tutte le banche col tempo? Fra qualche tempo sicuramente, ma probabilmente i tempi sono lunghi. Per ora l’unica soluzione è usare Curve Chi ha VISA e non Mastercard, come può pagare con Xiaomi Mi Band 6 NFC? Aggiungendo la propria carta a CURVE, Xiaomi Mi Band 6 NFC diventerà compatibile con carte Mastercard, VISA anche se non Nexi

