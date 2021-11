PrivadoVPN: naviga sicuro gratuitamente!

Siete alla ricerca di una VPN sicura ed in grado di farvi navigare in tutta tranquillità sul web, magari gratuitamente? PrivadoVPN è oggi uno dei servizi dedicati gratuiti più affidabili sul mercato: 10 GB di dati gratuiti ogni 30 giorni senza pubblicità, senza limiti di velocità e senza registrazione dei dati. Scopriamo insieme cosa può fare nel dettaglio.

PrivadoVPN: tutti i servizi del pacchetto gratuito

Prima di conoscere tutti i servizi offerti, vi spieghiamo un po' la storia di PrivadoVPN. L'azienda è registrata in Svizzera, il che significa che opera secondo le migliori leggi sulla protezione dei dati al mondo. Inoltre, con i suoi piani Free e Paid, gli utenti sono in grado di accedere costantemente ai servizi di streaming e trasferire in modo sicuro il traffico P2P a velocità elevate. La differenza principale con PrivadoVPN è la sua rete backbone IP e l'infrastruttura server che l'azienda possiede e gestisce direttamente. Infatti, essa ha posizioni server in oltre 47 paesi, con 8 paesi e 12 server disponibili sul piano gratuito.

Servizi Offerti

Supporto per lo streaming : Netflix, BBC iPlayer, Disney+, HBO Max, Hulu, Hotstar, Amazon Prime Video, Apple Music, Youtube Music, TuneIn, Voot, VIU, iflix, Discovery+, Paramount+, Peacock TV, Premier Sports Player, MLB.tv, Britbox e altro ancora;

: Netflix, BBC iPlayer, Disney+, HBO Max, Hulu, Hotstar, Amazon Prime Video, Apple Music, Youtube Music, TuneIn, Voot, VIU, iflix, Discovery+, Paramount+, Peacock TV, Premier Sports Player, MLB.tv, Britbox e altro ancora; App gratuite e facili da usare – Disponibili per Windows, Android, macOS, iOS, Fire TV Stick e Android TV;

– Disponibili per Windows, Android, macOS, iOS, Fire TV Stick e Android TV; VPN Zero-Logs dedicata alla privacy degli utenti – Con sede in Svizzera – La migliore protezione della privacy degli utenti al mondo e al di fuori della 14 Eyes Alliance;

– Con sede in Svizzera – La migliore protezione della privacy degli utenti al mondo e al di fuori della 14 Eyes Alliance; Garanzia di rimborso di 30 giorni – PrivadoVPN è al servizio dell'utente. Se un cliente non è soddisfatto al 100%, è protetto da un rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto;

– PrivadoVPN è al servizio dell'utente. Se un cliente non è soddisfatto al 100%, è protetto da un rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto; Rete globale proprietaria premium – PrivadoVPN possiede e gestisce i propri data center e linee in fibra ottimizzando le sue connessioni per la velocità e la sicurezza degli utenti;

– PrivadoVPN possiede e gestisce i propri data center e linee in fibra ottimizzando le sue connessioni per la velocità e la sicurezza degli utenti; Velocità elevate : la rete IP di PrivadoVPN è stata creata per essere completamente ottimizzata per velocità e sicurezza. Le velocità sono ideali per lo streaming, il gioco, il download di file di grandi dimensioni e la navigazione web quotidiana con limitazione a velocità zero;

: la rete IP di PrivadoVPN è stata creata per essere completamente ottimizzata per velocità e sicurezza. Le velocità sono ideali per lo streaming, il gioco, il download di file di grandi dimensioni e la navigazione web quotidiana con limitazione a velocità zero; Supporto P2P – Oltre al supporto P2P sia sui piani gratuiti che su quelli a pagamento, gli utenti a pagamento possono utilizzare i server proxy SOCKS5 disponibili per accelerare i trasferimenti P2P;

– Oltre al supporto P2P sia sui piani gratuiti che su quelli a pagamento, gli utenti a pagamento possono utilizzare i server proxy SOCKS5 disponibili per accelerare i trasferimenti P2P; Protocolli di crittografia sicura : i server PrivadoVPN supportano i protocolli più sicuri; OpenVPN, IKEv2 e WireGuard;

: i server PrivadoVPN supportano i protocolli più sicuri; OpenVPN, IKEv2 e WireGuard; Supporto per 10 connessioni simultanee : gli utenti a pagamento possono utilizzare il servizio su 10 connessioni simultanee senza restrizioni sulla quantità di dispositivi. Gli utenti gratuiti sono limitati a 1 connessione simultanea, ma possono anche impostare il servizio su tutti i dispositivi che richiedono;

: gli utenti a pagamento possono utilizzare il servizio su 10 connessioni simultanee senza restrizioni sulla quantità di dispositivi. Gli utenti gratuiti sono limitati a 1 connessione simultanea, ma possono anche impostare il servizio su tutti i dispositivi che richiedono; Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – Un team dedicato di specialisti dell'assistenza clienti disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. I clienti possono contattare l'assistenza tramite live chat o e-mail;

PrivadoVPN – Piani gratuiti e Premium

Per accedere a tutti i piani disponibili di PrivadoVPN, sia gratuiti che Premium, vi rimandiamo al loro sito ufficiale, dove troverete ulteriori informazioni in merito. Inoltre, vi lasciamo la nostra guida dedicata, sia testuale che video (che trovate in alto). N.B. se non doveste visualizzare correttamente il box con il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

