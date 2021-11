Oclean per tutta la famiglia con le offerte Singles Day 2021

L'11 novembre 2021 è sicuramente un'occasione enorme per acquistare tanta tecnologia in sconto, ma in questa non ci si dimentica di certo della propria igiene orale. Per questo, lo store di Oclean porta in offerta per il Singles Day 11.11, con codice sconto dedicato, una serie di spazzolini elettrici e accessori a prezzo contenuto.

Oclean: ecco gli spazzolini elettrici e gli accessori in offerta per il Singles Day 11.11 2021

Il primo spazzolino della selezione è Oclean X, che si avvale di tante funzioni di igiene orale e soprattutto è il primo del suo genere con funzionalità smart monitorabili tramite display touch e applicazione dedicata. Per chi cerca un prodotto ancora più prestante invece, abbiamo Oclean X Pro, con i suoi 42.000 giri al minuto e le sue 3 modalità a 32 intensità.

Dagli spazzolini all'idropulsore con Oclean W10, che permette di avere una sorta di spa per i vostri denti, con le sue 1.400 pulsazioni al minuto, la sua autonomia fino a 30 giorni e tanto altro. Infine, passando agli accessori, lo sterilizzatore UVC per spazzolini Oclean S1 è la soluzione ideale per chi ha più di un modello elettrico al fine di preservarli tutti dai batteri.

Trovate tutti i prodotti sopraelencati nello store di Oclean, insieme a tutta una serie di vantaggi come l'esclusivo club del brand dove si possono ottenere Coupon esclusivi alla registrazione. Il codice sconto che trovate nei box sarà valido solo l'11 novembre 2021, proprio in occasione del Singles Day, che vi spieghiamo al meglio nel nostro approfondimento.

