Xiaomi Watch S2 e Band 7 Pro si tingono di rosso magenta per il Capodanno cinese

Il 22 gennaio si festeggia il Capodanno Cinese e l'ingresso nell'anno del coniglio e per l'occasione i principali brand asiatici (ma anche Apple, in realtà) stanno lanciando vari prodotti dedicati all'evento. A questo giro tocca alla casa dei Lei Jun: Xiaomi Watch S2, Watch S1 Pro e l'ultima Band 7 Pro guadagnano dei cinturini rosso magenta per festeggiare il nuovo anno.

Xiaomi Watch S2, Watch S1 Pro e Band 7 Pro New Year Edition: ecco le versioni rosso magenta dedicate al Capodanno cinese

Purtroppo come spesso accade quando si tratta di prodotti speciali targati Xiaomi (o dei principali brand cinesi), abbiamo a che fare con novità esclusive per il mercato asiatico e non possiamo solo sbavare. Xiaomi ha annunciato dei cinturini per Watch S2, Watch S1 Pro e Band 7 Pro caratterizzati da un'intensa colorazione rosso magenta. Sicuramente abbiamo un duplice motivo: da un lato festeggiare il Capodanno cinese con un accessorio dedicato e dall'altro tirare in ballo il magenta, ossia il colore dell'anno per Pantone (ossia Viva Magenta).

Inoltre tutti i modelli citati potranno scaricare una Watchface dedicata all'anno del coniglio, disponibile dal 21 gennaio. Tornano ai cinturini, quelli per i modelli Watch vengono proposti al prezzo di 13€ (99 yuan) mentre quello per Band 7 Pro costa 8€, 59 yuan.

