Apple festeggia il capodanno cinese con una cover dedicata all’anno del Coniglio

Il prossimo 22 gennaio la Cina festeggerà il capodanno lunare, con l'inizio del nuovo anno del coniglio. Per festeggiare i milioni di utenti cinesi, Apple ha deciso di realizzare una cover per i nuovi iPhone dedicata interamente all'animale simbolo del nuovo anno che sta per arrivare in Cina.

In Cina è tempo di feste: Apple celebra il capodanno con una nuova cover

Dopo aver svelato le AirPods Pro in edizione speciale “Year of the Rabbit”, Apple ha deciso di deliziare gli utenti cinesi con una nuova cover per tutti i nuovi iPhone arrivati sul mercato a settembre. In particolare, la nuova cover rossa con inserti dorati e le raffigurazioni del coniglio potrà essere utilizzata per iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Questa speciale cover in edizione limitata protegge al meglio lo smartphone ed è compatibile con ricarica wireless e MagSafe, tecnologia di cui ben presto potremo godere anche sugli smartphone Android grazie al nuovo standard Qi 2.0 basato proprio sulla tecnologia di Apple.

La nuova cover “Year of the Rabbit” è disponibile sul sito ufficiale di Apple al prezzo di circa 60€ (398 yuan). Al momento la cover è disponibile solo sul mercato cinese e difficilmente arriverà anche su quello internazionale.

