HUAWEI FreeBuds 5i con Hi-Res Audio e LDAC HD: cosa sono e come funzionano

La tecnologia continua ad evolversi ogni giorno, eliminando sempre più la necessità di avere dispositivi collegati con i cavi. Tuttavia, soprattutto in campo multimediale, la perdita della trasmissione cablata in favore di una wireless può comportare una significati perdita di qualità, che ai puristi del genere ha da sempre fatto storcere il naso.

In nostro soccorso, per fortuna, arriva la certificazione Hi-Res Audio, che garantisce gli che siano rispettati determinati standard per la fruizione di musica in alta definizione. Scoprite insieme a noi perché la certificazione Hi-Res e il codec LDAC sono diventati così importanti per i puristi dell'ascolto in digitale.

L'audio in alta definizione è certificato Hi-Res

Cos'è e come viene ottenuta la certificazione

Hi-Res è una certificazione ottenibile raggiungendo una serie di standard per la registrazione, la codifica e la riproduzione di suoni ad alta risoluzione. In generale, questi standard richiedono una frequenza di campionamento più elevata e un bit depth maggiore rispetto ai formati audio standard, come CD o MP3, per catturare e riprodurre una maggiore quantità di informazioni audio.

Per ottenere la certificazione, un dispositivo deve essere in grado di riprodurre l'audio con una profondità di almeno 24 bit ed una frequenza di almeno 96 kHz. Qualsiasi dispositivo che non raggiunga questi standard non può essere considerato in grado di riprodurre audio in alta definizione e di conseguenza non può ottenere la certificazione Hi-Res.

Per assicurare un suono nitido, dettagliato e realistico, la fonte audio deve essere registrata in un particolare formato in grado di non comprimere troppo il file distorcendone inevitabilmente la fedeltà. I formati audio Hi-Res più comuni sono FLAC, WAV, ALAC e DSD.

LDAC: la musica in alta definizione è anche wireless

Come accennato in precedenza, la trasmissione dei dati via wireless comporta spesso una perdita di qualità e proprio per questo i puristi continuano a preferire l'ascolto tramite connessioni cablate. Tuttavia, Sony ha realizzato un codec in grado di trasmettere via Bluetooth i dati ad una velocità di 990 kbps, più che sufficienti per adempiere alla certificazione Hi-Res (nonché obbligatorio per ottenere la certificazione).

LDAC, questo il nome del codec audio sviluppato da Sony per la trasmissione wireless ad alta risoluzione, è stato progettato per offrire una qualità del suono superiore rispetto ai codec Bluetooth standard, come SBC o AAC.

Questo codec utilizza una tecnologia di codifica a 3 livelli, che consente di regolare la larghezza di banda e la qualità del suono in base alla disponibilità della banda passante. Ciò significa che quando la larghezza di banda è limitata, come ad esempio quando si utilizza una connessione wireless, il codec può adattarsi per fornire comunque una qualità del suono considerata in alta definizione.

I dispositivi che supportano questo codec sono davvero pochi e spesso molto costosi, per questo la soluzione che stiamo per presentarvi vi stupirà sia per la qualità del suono che per il prezzo a cui potrete acquistarla.

HUAWEI FreeBuds 5i, Hi-Res e LDAC: un trio vincente

Le abbiamo recensite proprio in questi giorni e siamo rimasti affascinati dalla qualità dell'audio fornito da queste cuffie: le Huawei FreeBuds 5i concentrano tutta la tecnologia che vi abbiamo descritto fino ad ora in un formato estremamente compatto. Quello delle FreeBuds 5i potrebbe essere al momento un caso più unico che raro: la maggior parte delle cuffie wireless che sfruttano la tecnologia Hi-Res e LDAC hanno un design over-ear e prezzi esorbitanti, mentre qui ci troviamo difronte a delle cuffie in-ear che potete portare sempre con voi in una magnifica custodia a forma di ciottolo levigato dall'acqua.

Le nuove cuffie di Huawei sono anche dotate di riduzione del rumore ANC fino a 42 dB, che permette di silenziare anche gli ambienti più rumorosi per godersi la musica senza interferenze. La batteria, con la custodia di ricarica, offre un'autonomia di ben 28 ore per non rimanere mai senza la possibilità di ascoltare le proprie canzoni preferite. Inoltre, le FreeBuds 5i sono dotate di pairing con compatibilità Android e iOS, per godere della potenza delle nuove cuffie di Huawei su qualsiasi dispositivo, grazie anche all'app AI Life, dalla quale è possibile regolare tutte le impostazioni relative all'audio.

Le Huawei FreeBuds 5i costano solamente 99€. Stiamo parlando di un terzo del prezzo richiesto per l'acquisto di cuffie Hi-Res che spesso si aggirano nella fascia di prezzo 200-300€. Grazie al nostro codice sconto esclusivo, inoltre, potrete risparmiare altri 20€ (dal 10/01 al 31/01), portando il prezzo finali a soli 79€. Un'occasione imperdibile per iniziare a godere della musica in alta definizione anche in movimento.

