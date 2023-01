Arriva TimeShow: la nuova app di Mobvoi per le watchface dei TicWatch

Mobvoi ha lanciato una nuova piattaforma per la creazione e la condivisione delle watchface per gli smartwatch TicWatch, che prende il nome di TimeShow. Questa nuova applicazione permette di personalizzare il proprio dispositivo creando nuovi quadranti, oppure scaricandoli dal nuovo store integrato con soluzioni gratuite e a pagamento.

Crea, personalizza e scarica nuove watchface per Ticwatch con TimeShow

Grazie a TimeShow è possibile creare da zero la propria watchface personalizzata, andando a scegliere vari aspetti come il display, le informazioni sulla salute e sulle attività sportive, oltre alle fotografie dinamiche e tante altre opzioni.

Se non siete persone particolarmente creative ma apprezzate comunque dei bei quadranti, potrete scegliere di scaricare oppure acquistare delle nuove watchface direttamente dal marketplace integrato in questa nuova applicazione per i TicWatch.

Mobvoi ha dichiartato che ogni settimana aggiornerà l'applicazione per includere nuove watchface, mentre gli utenti potranno continuare ad espandere il catalogo creando e condividendo nuovi quadranti. Gli sviluppatori hanno anche assicurato che in futuro gli utenti potranno monetizzare le proprie creazioni, portando le watchface su tutti i dispositivi compatibili con watchOS e WearOS.

La nuova app è compatibile con iOS e Android e potete scaricarla dai rispettivi store:

