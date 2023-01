Honor X7a ufficiale: ha l’autonomia migliore di tutti per DxOMark

La serie X di Honor si arricchisce di un nuovo modello degno di attenzione: si chiama Honor X7a, non ha specifiche di alto spessore ma vanta la migliore autonomia secondo DxOMark. Un risultato raggiunto grazie alla sua ampia batteria da 6.000 mAh e il supporto alla ricarica rapida a 22.5W con caricatore incluso in confezione. Vediamo quali sono le sue specifiche e a che prezzo viene proposto sul mercato.

Honor X7a è il nuovo smartphone mid-range dall'autonomia pazzesca

Design e display

Disponibile nelle tre colorazioni Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black, Honor X7a misura 167,48 x 76,85 x 8,27 mm per un peso di 196 grammi. Sul frontale troviamo uno schermo FullView IPS LCD da 6,74″ HD+ (1.600 x 720 pixel) in 20:9 con refresh rate a 90 Hz, mentre il lettore d'impronte è presente sul frame laterale destro.

Caratteristiche e specifiche

Dentro a Honor X7a troviamo una dotazione tecnica basata sul MediaTek Helio G37, SoC a 12 nm comprensivo di CPU octa-core Cortex-A53 fino a 2,3 GHz, GPU PowerVR GE8320, 4/6 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Il software si basa su Android 12 e Magic UI 6.1, la fotocamera ha quattro sensori da 50+5+2+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 con ultra-grandangolare e macro, selfie camera da 8 MP, dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, ingresso mini-jack ma il focus è la batteria.

Come anticipato, ad alimentare il tutto c'è un'unità da 6.000 mAh dotata di ricarica rapida SuperCharge 22.5W, un comparto che gli ha permesso di conquistare la prima posizione su DxOMark con 147 punti. Secondo il team parigino, lo smartphone offre un'autonomia eccellente in tutte le situazioni, che si parli di gaming, riproduzione multimediale e chiamate, e ha un consumo bassissimo in standby.

Prezzo e disponibilità

Honor X7a è stato lanciato in Cina al prezzo di circa 110€ (799 RMB). Sulla base di quanto trapelato, Honor X7a dovrebbe arrivare anche in Europa e dovrebbe farlo al prezzo di 229€ per la variante da 4/128 GB.

