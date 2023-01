La Cina sta creando il drone laser dalla batteria infinita

Arriva dalla Cina la notizia che vede un team di ricercatori della Northwestern Polytechnical University star sviluppando una tecnologia laser con cui mantenere in volo i droni in eterno, eliminando i problemi di batteria. Da tempo, gli eserciti stanno sviluppando sistemi laser per neutralizzare i droni, ma è la prima volta che se ne sente parlare per ricaricarli da remoto anziché abbatterli.

Arriva dalla Cina la ricerca del drone dall'autonomia eterna: tutto grazie ai laser

La trovata dei ricercatori è stata quella di montare su un drone un modulo di conversione fotoelettrico per convertire l'energia luminosa in elettricità e far sì che un laser non solo lo segua ma soprattutto lo alimenti a distanza. Il team universitario cinese afferma di aver concluso con successo i vari esperimenti, tenutisi sia all'aperto che al chiuso, sia di giorno che di notte. È una tecnica molto complessa che prevede un grado di precisione particolarmente elevato e che quindi richiede lo sviluppo di apposite tecnologie all'avanguardia. Per esempio appositi algoritmi per il tracciamento del volo del drone e per evitare ostacoli, ma anche la modellazione adattiva del laser per regolarne automaticamente l'intensità e ridurre l'interferenza degli agenti atmosferici.

Trattandosi di una tecnologia coinvolto con l'ambito militare, i ricercatori non hanno rivelato ulteriori dettagli per esempio sulla portata del tracciamento e della ricarica laser, così come l'effettiva efficacia della conversione fotoelettrica. Non solo militare, però, perché i campi di applicazione di una tecnologia del genere sono sconfinati: nel rapporto si parla di ricerca di agricoltura, controllo del traffico, pattuglie di sicurezza, i soccorsi in caso di disastri e spedizioni.

