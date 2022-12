Apple presenta la nuove AirPods Pro dedicate al Capodanno Cinese

Anche quest'anno le Apple AirPods Pro (di seconda generazione) ritornano in una versione speciale per celebrare il Capodanno Cinese: una prova dell'importanza del mercato asiatico per Cupertino ed un modo per augurare un buon anno durante la festa più importante della cultura cinese.

Apple AirPods Pro (2 Gen) Year of the Rabbit Edition: ecco la versione speciale per il Capodanno Cinese

Dopo un periodo momentaneo di manutenzione, il sito ufficiale cinese di Apple si è aggiornato con una novità: le AirPods Pro Year of the Rabbit Edition. Gli auricolari true wireless premium targati Cupertino si presentano come una versione speciale caratterizzata da una confezione di vendita a tema ed il logo del coniglio inciso sulla parte frontale della custodia di ricarica.

Non si tratta di una novità assoluta: già in altre occasioni Apple ha rilasciato un'edizione delle sue AirProds Pro dedicate al Capodanno Cinese (qui trovate quelle del 2021, per l'anno del Bue). Anche a questo giro non cambiano le specifiche ed il look generale (così come il prezzo); l'unica differenza è rappresentata, appunto, dal logo con un simpatico coniglio.

Il 2023, nella cultura cinese, sarà infatti l'anno dedicato a questo animale e ci lasceremo alle spalle l'attuale anno della Tigre. Se siete curiosi di saperne di più sulla festa per eccellenza, allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al Capodanno Cinese in cui vi spieghiamo che cos'è, cosa si festeggia e perché è così importante.

