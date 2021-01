Il Capodanno cinese è spesso la festa più attesa dell'anno, a volte più di festività come la Festa di Primavera o il Dragon Boat Festival. E per il 2021, il segno zodiacale del Capodanno cinese sarà il Bue, con tanti brand di tecnologia pronti a celebrare l'evento con vari prodotti dedicati (pensiamo ad esempio a OPPO con Reno 5 Pro) a cui si aggiunge Apple che lancia in Cina delle AirPods Pro in Edizione Limitata.

AirPods Pro Limited Edition: ecco i dettagli degli auricolari TWS Apple esclusive del Capodanno cinese

Se guardiamo alle caratteristiche, le Apple AirPods Pro Limited Edition per la Cina non cambiano di una virgola, mantenendo specifiche come l'ANC, il chip H1 e tutto il resto delle feature. Quello che cambia, seppur in piccola parte, sono gli elementi estetici. A partire dalla confezione, che sul lato riporta proprio il logo del Bue, animale simbolo di quest'anno.

Oltre alla scatola, anche il case degli auricolari TWS di Apple riporta l'incisione del segno zodiacale cinese per il 2021, così da avere un prodotto esclusivo e sicuramente accattivante. A parte i cinturini per Apple Watch dedicati per i vari Pride in California, è la prima volta che la casa di Cupertino lancia un prodotto dedicato ad un paese intero, segno che vuole provare a conquistare un mercato che diventano anno dopo anno sempre più interessante, sebbene esista una concorrenza spietata con i vari Xiaomi, OPPO e sopratutto Huawei.

Per il prezzo, esso rimane effettivamente invariato rispetto al costo abitudinario delle AirPods Pro, cioè circa 250€, cambio di 1999 yuan. Ora la domanda però sorge spontanea: che possano arrivare un giorno prodotti più importanti in edizione limitata?

