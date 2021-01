Se c'è una cosa a cui tiene molto Xiaomi, è la sicurezza di tutto ciò che produce. Soprattutto, tiene molto alla privacy del suo software. Per questo, tramite il suo CEO, Xiaomi ha indetto un concorso per assegnare un cospicuo premio in denaro ai migliori team di ingegneri per la sicurezza e la privacy della MIUI.

Xiaomi: 1 milione di dollari in azioni per i migliori team per la privacy della MIUI

Stando a quanto dichiara Lei Jun, il primo importante evento interno di Xiaomi sarà il Million Dollar Technology Award 2020, dove verranno premiati due team di ingegneri che si sono distinti, dopo molte selezioni, per quanto riguarda le migliori tecnologie sviluppate in ambito smartphone e soprattutto per la sicurezza e la privacy della MIUI.

I due team riceveranno in premio un ammontare di azioni Xiaomi dal valore di 1 milione di dollari, che conferma quanto la compagnia creda nelle potenzialità dei giovani cinesi, vero e proprio motore della tecnologia sempre in evoluzione. Tra l'altro, gli investimenti di Xiaomi sono spesso rivolti a grossi centri di sviluppo dove inserire i migliori talenti del paese.

Infatti, nel prossimo futuro Xiaomi ha intenzione di assumere ben 5000 ingegneri, in qualsiasi settore, che rappresentano praticamente il 20% degli attuali dipendenti del gruppo di Lei Jun. Questo però, potrebbe intendersi prossimamente anche fuori dalla Cina, con una spinta verso soprattutto verso l'Europa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu