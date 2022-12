MIUI 13 Stabile arriva in Europa con Xiaomi.eu | Download

Ci sono molteplici metodi per installare la MIUI 13 a bordo del proprio smartphone Xiaomi, Redmi o POCO: uno sono le ROM Xiaomi.eu. Ci sono gli aggiornamenti ufficiali che ricevete di tanto in tanto, ma c'è anche il programma Beta China (che introduce le novità con molto anticipo) e i relativi porting Xiaomi.eu. Ma oltre alle Beta, dalla Cina arrivano anche le ROM stabili, non in anticipo come le ROM Beta ma comunque più “rapide” della controparte occidentale. Se voleste provare in anteprima la MIUI 13, sappiate che anche in questo caso il team Xiaomi.eu ha pensato a voi.

Il team Xiaomi.eu porta la MIUI 13 in Europa: ecco il link al download

Il concetto dietro alle ROM Xiaomi.eu è molto semplice: prendere le ROM cinesi, che escono prima di quelle Global e/o EEA, e convertirle alla platea occidentale. Questo significa la traduzione in varie lingue, compresa la lingua italiana, e l'installazione di elementi essenziali come servizi Google e Play Store, oltre all'epurazione di bloatware inutili fuori dalla Cina.

Nel momento in cui sto scrivendo l'articolo, sono ancora pochi i modelli di smartphone Xiaomi che sono stati aggiornati ufficialmente (e non) alla MIUI 13. Ma la lista che trovate qua sotto verrà aggiornata via via che altri modelli Xiaomi, Redmi e POCO verranno portati alla nuova versione della MIUI.

Xiaomi 12 V13.0.41.0.SLCCNXM Scarica Xiaomi 12 Pro V13.0.41.0.SLBCNXM Scarica Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition V13.0.15.0.SLGCNXM Scarica Xiaomi 12 Lite V13.0.4.0.SLIMIXM Scarica Xiaomi 12T Pro (Redmi K50 Ultra) V13.0.10.0.SLFCNXM Scarica Xiaomi 12X V13.0.10.0.SLDCNXM Scarica Xiaomi 12S V13.0.20.0.SLTCNXM Scarica Xiaomi 12S Pro V13.0.18.0.SLECNXM Scarica Xiaomi 12S Ultra V13.0.11.0.SLACNXM Scarica Xiaomi 12T V13.0.5.0.SLQMIXM Scarica Xiaomi Mi 11 V13.0.8.0.SKBCNXM Scarica Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra V13.0.13.0.SKACNXM Scarica Xiaomi Mi 11 Lite 4G V13.0.10.0.SKQMIXM Scarica Xiaomi Mi 11 Lite 5G V13.0.12.0.SKICNXM Scarica Xiaomi 11 Lite 5G NE V13.0.3.0.SKOCNXM Scarica Xiaomi Mi 11i (K40 Pro/Pro+) V13.0.13.0.SKKCNXM Scarica Xiaomi 11T Pro V13.0.7.0.SKDMIXM Scarica Xiaomi Mi 10 V13.0.7.0.SJBCNXM Scarica Xiaomi Mi 10 Pro V13.0.6.0.SJACNXM Scarica Xiaomi Mi 10 Ultra V13.0.5.0.SJJCNXM Scarica Xiaomi Mi 10 Lite 5G V13.0.4.0.SJIMIXM Scarica Xiaomi Mi 10 Lite Zoom V13.0.7.0.SJVCNXM Scarica Xiaomi Mi 10T/10T Pro (K30S) V13.0.7.0.SJDCNXM Scarica Xiaomi Mi 10T Lite (Note 9 Pro 5G) V13.0.11.0.SJSCNXM Scarica Xiaomi Mi 10S V13.0.8.0.SGACNXM Scarica Xiaomi Mi 9 Pro 5G V13.0.1.0.RFXCNXM Scarica Xiaomi MIX 4 V13.0.8.0.SKMCNXM Scarica Xiaomi CIVI V13.0.6.0.SKVCNXM Scarica Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) V13.0.4.0.RFDCNXM Scarica Xiaomi Mi Note 10 Lite V13.0.4.0.SFNMIXM Scarica POCO F4 (Redmi K40S) V13.0.11.0.SLMCNXM Scarica POCO F3 (Redmi K40) V13.0.9.0.SKHCNXM Scarica POCO F2 Pro (K30 Pro) V13.0.6.0.SJKCNXM Scarica POCO X3 NFC V13.0.1.0.SJGMIXM Scarica POCO X3 Pro V13.0.8.0.SJUMIXM Scarica POCO X4 GT (Redmi Note 11T Pro) V13.0.14.0.SLOCNXM Scarica Redmi K50 V13.0.26.0.SLKCNXM Scarica Redmi K50 Pro V13.0.24.0.SLNCNXM Scarica Redmi K50i V13.0.14.0.SLOCNXM Scarica Redmi K50 Gaming V13.0.11.0.SLJCNXM Scarica Redmi K30 V13.0.6.0.SGHCNXM Scarica Redmi K30 5G V13.0.3.0.SGICNXM Scarica Redmi K30i 5G V13.0.4.0.SGICMXM Scarica Redmi Note 11 V13.0.9.0.RGCMIXM Scarica Redmi Note 11 NFC V13.0.5.0.SGKMIXM Scarica Redmi Note 11 Pro 5G V13.0.4.0.SKCMIXM Scarica Redmi Note 11E Pro V13.0.3.0.SKCCNXM Scarica Redmi Note 10 V13.0.10.0.SKGMIXM Scarica Redmi Note 10 Pro V13.0.15.0.SKFMIXM Scarica Redmi Note 9 Pro V13.0.1.0.SJZMIXM Scarica Redmi Note 9S V13.0.2.0.SJWMIXM Scarica Redmi 9T (Note 9 4G) V13.0.4.0.SJQCNXM Scarica

Come installare MIUI 13 in versione Xiaomi.eu

Trattandosi di custom ROM, i porting del team Xiaomi.eu vanno installati come fossero una ROM di terze parti. Questo significa aver effettuato lo sblocco del bootloader e successivamente l'installazione della custom recovery TWRP. Vi ricordo che questo tipo di procedura implica la formattazione della memoria dello smartphone, pertanto vi invito a fare un backup dei dati che non volete cancellare. Una volta che avete avviato lo smartphone in modalità TWRP, spostate la ROM sul telefono e installatela dal menu “Install“.

Se invece il vostro smartphone è su base Android 12, allora non potete agire via TWRP, bensì installarla via modalità Fastboot. Scaricate la ROM che volete installare e scompattate l'archivio ZIP sul vostro PC, dopodiché collegate lo smartphone in modalità Fastboot al computer via USB. A questo punto, quello che dovete fare è eseguire lo script di installazione presente nella cartella ottenuta scompattando il succitato archivio ZIP. Se avete un PC Windows, sarà “windows_fastboot_update_rom.bat“; se avete un PC Linux, sarà “linux_fastboot_update_rom.sh“; se invece avete un PC macOS, sarà “macos_fastboot_update_rom.sh“.

