Per tornare in forma e perdere peso dopo le abboffate di Natale basta uno smartwatch

L'Epifania tutti i chili li porta via. O forse no, non era proprio così, però dai, non poteva essere più azzeccato. L'arrivo della Befana chiude le feste natalizie, ed anche se con le calze piene di cioccolato, caramelle e dolciumi vari, faremmo meglio iniziare a pensare a come sbarazzarci di quel chiletto o due messi tra pranzi, cenoni, aperitivi e le rimpatriate di questi giorni. Iniziare a fare un po' di attività fisica, magari da associare ad una dieta detox post-feste.

Le soluzioni possono essere diverse: preferite andare in palestra o allenarvi a casa? Preferite iscrivervi ad uno di quei corsi Online o avete abbastanza esperienza da poter seguire una scheda di esercizi fai-da-te? Racimolate qualche PDF online o preferite seguire qualche video di un personal trainer random pescato su YouTube? Qualsiasi sia la vostra scelta, niente può incoraggiarvi a raggiungere i vostri obiettivi se un buon trainer al vostro fianco, pronto a supportarvi e a spingervi a superare i vostri limiti.

Cosa succede, però, quando non si ha la possibilità di avere un personal trainer su cui fare affidamento? Ok, quello che stiamo per dire può suonare un po' strano, ma laddove la presenza umana non arriva, ecco che la tecnologia arriva in nostro soccorso. E in che modo può aiutarci il progresso tecnologico? Semplice: mettendo a nostra disposizione dei dispositivi altamente capaci e in grado di monitorare le nostre prestazioni, spingendoci a raggiungere i nostri obiettivi e tenendo sotto controllo la nostra salute, ma anche il benessere psicofisico.

Nel concreto, stiamo parlando di smartwatch e fitness band, degli indossabili che possono funzionare in modo completamente autonomo e in grado di elaborare una quantità infinita di dati e informazioni che inviano poi al nostro smartphone, tenendoci costantemente informati sui nostri progressi. Ma in che modo?

In che modo lo smartwatch o la fitness band ci aiutano a ritornare in forma dopo le feste natalizie?

Lo abbiamo già detto. Uno smartwatch o una fitness band può esserci di grande aiuto nel raggiungimento dei nostri obiettivi di perdita di peso e di rassodamento post-feste e abboffate. Questi dispositivi, così comodi al polso che dimenticheremo anche di averne uno – in senso positivo, eh – sono infatti pensati per monitorare diverse attività e in alcuni casi si avvalgono anche di veri e propri Virtual Coach che ci guidano verso l'esatta esecuzione degli esercizi o ci motivano a dare il nostro meglio.

L'efficacia di smartwatch e fitness band nel supportare la nostra attività fisica e nell'aiutarci a perdere quei chiletti presi nel periodo delle feste la si deve al software e all'hardware di questi dispositivi, che si avvalgono di potenti sensori che agiscono in silenzio e indisturbatamente al fine di offrirci dati accurati e precisi sulle nostre prestazioni. E non solo.

Un esempio? È ormai molto comune trovare su questi dispositivi dei sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, ma anche della saturazione dell'ossigeno nel sangue e dello stress, con tanto di esercizi di respirazione che ci aiutano a raggiungere una certa tranquillità interiore. E ancora, altri sensori si occupano del rilevamento dello sforzo fisico, mentre altre tecnologie rilevano i passi compiuti, la distanza percorsa in caso di corsa, camminata o attività simili, e le calorie bruciate. Ad ogni modo, tutte questi dati vengono poi elaborati e trasferiti allo smartphone, all'interno di report molto dettagliati da consultare per capire qual è il nostro stato psicofisico attuale e dove si può migliorare.

Smartwatch vs Fitness band: qual è il dispositivo migliore per rimettersi in forma dopo le feste?

Dobbiamo però qui portare l'attenzione su delle piccole differenze che ci permettono di categorizzare uno smartwatch e di distinguerlo da un fitness band. Quest'ultimo, infatti, si concentra principalmente sullo sport e la maggior parte delle sue funzionalità sono pensate per offrirci supporto a trecentosessanta gradi quando ci alleniamo. Per questo motivo, i fitness band – o fitness tracker – offrono numerose modalità sport, molte più di quante se ne possono trovare su un comune smartwatch, durano a lungo e supportano funzionalità più sofisticate in questo senso, come il rilevamento automatico dell'attività sportiva.

Quest'ultima è una funzionalità molto utile quando ci si dimentica di avviare manualmente la sessione sul dispositivo affinché questo inizi a monitorare i nostri progressi, agendo in piena autonomia per determinate attività.

Lo smartwatch, invece, è un dispositivo più completo sotto altri punti di vista: quelli più avanzati e in genere quelli più costosi ci permettono anche di effettuare chiamate telefoniche direttamente dal nostro polso, rispondere a messaggi, ascoltare la musica, effettuare pagamenti e offrono supporto ad una serie di app che possono essere gestite direttamente da lì. Un altro punto a favore dello smartwatch è sicuramente il display, molto più grande rispetto quello che possiamo trovare su un comune fitness band e che ci permette dunque di visualizzare una quantità maggiore di informazioni in modo più agevole.

Quale possa essere il vostro miglior alleato per la perdita di peso e la rimessa in forma post-feste, potete saperlo solo voi. Quali sono le vostre esigenze e in che modo desiderate che questo piccolo Virtual Coach portatile possa esservi d'aiuto nel raggiungimento del vostro obiettivo?

Come tornare in forma e perdere peso con uno smartwatch: le migliori soluzioni

Sì, lo sappiamo. Il mercato è ormai pieno zeppo di smartwatch e fitness tracker e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze può essere un'impresa. Ma in fondo, noi a cosa serviamo se non a rendervi la vita più semplice? Ed eccoci qui a suggerirvi due ottimi dispositivi con i quali rimettervi in forma dopo le feste. Sono entrambi OPPO, un brand che è riuscito a distinguersi per l'aver realizzato delle soluzioni super intelligenti e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nello specifico, parliamo di OPPO Watch Free e di OPPO Band 2, con il primo che si pone a metà strada tra l'essere uno smartwatch ed un fitness band, e il secondo che si caratterizza per il suo ampio quadrante che rende molto più semplice interagire con il dispositivo e visualizzare tutte le dovute informazioni.

OPPO Watch Free è perfetto per chi vuole riattivarsi dopo cenoni e abboffate varie, non solo perché offre le classiche funzioni di monitoraggio della frequenza cardiaca, dell'ossigenazione del sangue (SpO2) ed un sofisticato sensore di movimento a 6 assi, utile per gestire le oltre 100 modalità sportive incluse. Ma anche perché offre avvisi di sedentarietà (spronandoci ad alzarci e fare un po' di movimento) e reminder di assunzione liquidi, fondamentali per idratarsi e per il drenaggio dei liquidi stagnanti e carichi di tossine, per poi eliminarli attraverso le urine. Sono poi presenti l'otturatore per il controllo della fotocamera da remoto ed il controller per la musica.

Il tutto, ad un prezzo davvero ottimo che rende questo dispositivo un vero e proprio must-have per la perdita di peso e il ritrovamento del benessere fisico post-feste. Sullo Store ufficiale del brand, infatti, potete trovare OPPO Watch Free ad appena 59,99 €. Se siete interessati, potete trovare la nostra recensione completa QUI.

Passando ad OPPO Band 2, questo offre un'area di visualizzazione più ampia del 74% rispetto la generazione precedente e offre il monitoraggio di più di 100 attività sportive con particolare attenzione al running e il tennis. In quest'ultimo caso, questo fitness band è in grado di riconoscere diversi colpi di racchetta e di registrare cinque tipi di dati: colpi, oscillazioni della racchetta, durata dell'attività, frequenza cardiaca e calorie bruciate. Oltre a ciò, il dispositivo offre anche il rilevamento automatico di 4 attività: camminata, corsa, macchina ellittica e vogatore.

Insomma, questo è un dispositivo molto più orientato al fitness e perfetto per gli amanti del tennis, e non solo. Anche in questo caso OPPO punta sul rapporto qualità-prezzo e commercializza questo fantastico indossabile ad appena 69,99 € sul suo Store online. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Allora? Cosa state aspettando? Per quest'anno, costruite la versione migliore di voi stessi. Mettetevi in forma, fatelo con OPPO.

