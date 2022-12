Samsung Galaxy A34: uno smartphone per chi non vuole passare inosservato!

Samsung Galaxy A34 è apparso in delle nuove immagini render che mostrano delle colorazioni davvero uniche. Ecco tutte le possibili varianti del prossimo medio-gamma!

Samsung Galaxy A34 potrebbe essere disponibile in delle colorazioni uniche

Se c'è qualcosa sul quale Samsung sembrerebbe puntare con il suo prossimo Galaxy A34, è il design. Le immagini render del presunto medio-gamma in dirittura d'arrivo mostrano un dispositivo dall'aspetto particolare, con colorazioni molto originali che sapranno come soddisfare il desiderio di unicità degli amanti del fashion, o più semplicemente di chi non vuole passare inosservato.

Samsung Galaxy A34 sembra infatti essere disponibile in quattro tonalità: se la prima, nera, resta sul classico, conferendo agli utenti la possibilità di puntare su di uno stile più sobrio, le restanti tre sono decisamente più audaci e comprendono una colorazione lilla, lime ed una particolare tonalità argentata che sfuma nell'arancio.

Al momento, non abbiamo ancora una data di lancio di questo nuovo medio-gamma. Tutti i riflettori sono puntati sui Samsung Galaxy S23, che dovrebbero debuttare a febbraio. Si esclude l'ipotesi che Samsung possa presentare il nuovo Galaxy A34 in quel momento.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Samsung Galaxy A34, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

