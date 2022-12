Lenovo Tab Extreme nelle prime immagini: stilo magnetico, tastiera, dual-camera e molto altro!

Lenovo ha in cantiere un nuovo tablet di fascia alta. Si chiama Tab Extreme e qualche ora fa ne sono state diffuse delle immagini render che ci permettono di dare un'occhiata al presunto design del dispositivo.

Ecco il presunto design di Lenovo Tab Extreme

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Lenovo Tab Extreme, quello che molto probabilmente sarà il tablet più potente mai lanciato dall'azienda. Il dispositivo, infatti, è apparso un po' di tempo fa su Google Play Console, lasciando emergere alcune delle sue caratteristiche principali.

Adesso, però, una nuova serie di immagini render di Lenovo Tab Extreme ci permettono di osservare più da vicino il presunto design del dispositivo che – tra l'altro – sembra supportare anche uno stilo, il quale potrà essere fissato magneticamente sul retro. Impossibile non apprezzare l'ampio display, che offrirà una risoluzione di 3000 x 1876 pixel. Questo è avvolto da cornici asimmetriche, mentre una selfie camera si nasconde all'interno della cornice superiore. Troviamo poi il pulsante di accensione lungo il bordo sinistro e il bilanciere del volume lungo quello superiore.

Sembra che ci siano in totale quattro griglie degli altoparlanti posizionati lungo la parte superiore e inferiore del tablet, mentre il retro di Lenovo Tab Extreme si caratterizza per la presenza di ben due obiettivi e il flash LED. Infine, le immagini render sembrano anche suggerire che il tablet venga fornito con una cover di tipo folio e che supporterà tastiere esterne per l'utilizzo a mo' di laptop.

