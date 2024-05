Apple Vision Pro: ancora indizi sul lancio globale, ma l’Italia dovrà attendere

Aggiornamento 14/05: si avvicina il lancio europeo del visore Apple, trovate i nuovi dettagli a fine articolo.

Apple Vision Pro è arrivato negli Stati Uniti lo scorso febbraio, con rumor e indiscrezioni che suggerivano che questo nuovo prodotto di Cupertino non sarebbe arrivato nel resto del mondo prima del prossimo anno. Più fonti vicine ad Apple, tuttavia, sembra non essere d’accordo: il nuovo visore realizzato dal team di Tim Cook potrebbe arrivare in Europa e in Italia molto prima del previsto.

Secondo un analista, il lancio di Vision Pro in altri paesi potrebbe avvenire prima della WWDC

Crediti: Apple

Secondo le informazioni condivise nelle ultime ore dal celebre analista Ming-Chi Kuo, Apple starebbe pensando di espandere la disponibilità di Vision Pro nei paesi anglofoni come Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito nei prossimi mesi, ma il sistema operativo visionOS sarebbe già pronto anche per Francia, Germania, Italia e Spagna.

Il lancio, per Kuo, potrebbe avvenire ancor prima della Worldwide Developer Conference 2024 (WWDC), che come ogni anno si terrà nel mese di giugno. L’estate, quindi, potrebbe vedere l’arrivo in Europa e in Italia di Apple Vision Pro con un anticipo di oltre 6 mesi sulla prime indiscrezioni trapelate.

Aggiornamento 14/03: scovate le nuove lingue all’interno di visionOS

Crediti: Marques Brownlee

Da settimane ormai si vocifera insistentemente dell’eventuale lancio internazionale di Apple Vision Pro, con indiscrezioni e rumor che continuano a rimbalzare sul web. A fornire qualche informazioni più dettagliata, però, arriva visionOS che al suo interno sembra adesso contenere dei riferimenti alle lingue dei paesi in cui verrà presto lanciato il nuovo visore di Apple.

Gli esperti di MacRumors, infatti, hanno potuto evidenziare come visionOS suggerisca di essere ormai pronto in Cantonese, Cinese, Inglese (Australia, Canada, Giappone, Singapore, Regno Unito), Francese (Canada, Francia), Tedesco, Giapponese e Coreano. Brutte notizie, quindi, per l’Italia che potrebbe non essere inclusa tra i primi paesi internazionali in cui arriverà Vision Pro.

Nuovi annunci di lavoro per il lancio globale | Aggiornamento 22/03

Crediti: Apple

Nei giorni scorsi Apple ha pubblicato nuovi annunci di lavoro per assumere dei “Briefing Experience Specialist” in tre diversi paesi: Australia, Cina e Giappone. Questi annunci confermano parzialmente gli indizi trovati all’interno di visionOS che suggerivano la preparazione del lancio proprio in questi paesi. Il ruolo ricercato da Apple consiste nel saper illustrare ai clienti le possibilità offerte da Vision Pro, mostrando i casi d’uso del prodotto e delle sue funzionalità.

Il lancio del visore per la realtà mista, quindi, sembra avvicinarsi sempre di più, ma anche in questo caso non ci sono ancora buone notizie per il nostro paese: l’Italia, infatti, sembrerebbe essere esclusa dalla prima ondata internazionale di Apple Vision Pro.

Nuovi indizi | Aggiornamento 14/05

Dopo gli annunci lavorativi, ecco che nei giorni scorsi Apple ha dato via alle sessioni di formazione, della durata di 4 giorni, che serviranno affinché centinaia di dipendenti in giro per il mondo siano capaci di mostrare e vendere Vision Pro ai clienti, che possono richiedere una prova in negozio da 20 minuti. Si avvicina così l’espansione fuori dagli Stati Uniti, e si prevede che il debutto oltreoceano avverrà dopo la WWDC 2024, per mercati quali Germania, Francia, Australia, Giappone, Corea del Sud, Singapore e Cina.

