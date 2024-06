Apple lancia iOS 18 Beta 1: ecco come provarla in anteprima

Alla WWDC 24, Apple ha presentato tutte le novità in arrivo con iOS 18, ma gli sviluppatori possono già toccarle con mano grazie all’arrivo della prima versione beta del nuovo sistema operativo. I cambiamenti sono davvero tanti, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di personalizzazione della homescreen e del centro di controllo, ma se volete provare in anteprima queste funzioni non dovrete attendere necessariamente il lancio ufficiale a settembre.

La prima beta di iOS 18 è arrivata: ecco come si installa

iOS 18 Beta 1 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone compatibili, ma gli utenti che vorranno provare in anteprima le novità dovranno necessariamente iscriversi al Beta Program oppure essere registrati come Apple Developer. Le novità sono davvero tante e per scoprirle tutte vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento dedicato. Di seguito, invece, trovate la guida completa su come installare la prima beta del nuovo sistema operativo mobile di Apple.

Effettuate l’iscrizione al Beta Program di Apple tramite il sito ufficiale (se non lo avete già fatto) Aprite l’app Impostazioni sul vostro iPhone Recatevi al menu “Generali > Aggiornamento software” Dalla voce “Aggiornamenti Beta” selezionate “iOS 18 Developer Beta” Proseguite con il download e l’installazione dell’aggiornamento

Una volta portata a termine l’installazione, il vostro iPhone verrà riavviato e sarete subito pronti a testare in anteprima le tante novità di iOS 18.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le