iOS 18 e macOS Sequoia: tutte le novità Apple dalla WWDC 24

Il keynote di apertura della Worldwide Developer Conference 2024 verrà probabilmente ricordato come il più ricco di sempre, con tantissime novità per quanto riguarda tutto l’ecosistema Apple. L’azienda di Cupertino, infatti, ha ufficializzato i due nuovi sistemi operativi che andranno ad alimentare iPhone e Mac, i prodotti più amati dai fan: iOS 18 e macOS Sequoia sono finalmente ufficiali.

Tanta personalizzazione e nuove app: ecco iOS 18 e macOS Sequoia

Crediti: Apple

La principale novità di iOS 18 riguarda proprio la personalizzazione: per la prima volta gli utenti iPhone potranno disporre a proprio piacimento le icone sulla homescreen e nel nuovo centro di controllo, cambiandone il colore in base allo sfondo oppure secondo i gusti personali. Con questo nuovo aggiornamento arriva sugli smartphone di Apple anche la Game Mode resa celebre negli ultimi anni da macOS: si tratta di una particolare modalità che si attiva quando si avvia un gioco e che concentra tutte le risorse hardware su quella applicazione per garantire maggiore fluidità.

Tante novità anche per l’app Mail, che viene totalmente stravolta nel design e nelle funzioni grazie all’arrivo delle categorie, mentre i promemoria potranno finalmente essere integrati nell’app Calendario. La privacy rimane sempre fondamentale per Apple e proprio a questo riguardo viene introdotta la possibilità di bloccare l’accesso alle app tramite Face ID e Touch ID. Totalmente rinnovata anche l’app Foto che adesso garantisce l’accesso completo a tutte le funzioni tramite una sola pagina.

Crediti: Apple

Il nuovo macOS Sequoia, invece, continua ad introdurre miglioramenti e nuove integrazioni con l’intero ecosistema di Apple: in particolar modo, con l’arrivo del nuovo sistema operativo per Mac, gli utenti potranno effettuare il mirroring del loro iPhone, utilizzando tutte le funzioni direttamente dal PC o dal laptop. Contemporaneamente si potranno ricevere le notifiche provenienti dall’iPhone direttamente nel centro di controllo di macOS e per la prima volta le finestre otterranno la funzione di snap.

Nelle note arrivano le operazioni matematiche, mentre la nuova app Passwords si occuperà di fornire per la prima volta un password manager fondato sul Portachiavi di Apple (anche su iOS). La compagnia di Cupertino, inoltre, continua a puntare forte sui videogiochi grazie al nuovo Game Porting Toolkit 2 che adesso è compatibile anche con i giochi Windows di nuovo generazione.

Il lancio di questi due nuovi sistemi operativi è previsto per l’autunno: iOS 18 sarà probabilmente disponibile in concomitanza con il lancio della nuova serie iPhone 16 a settembre, mentre macOS Sequoia potrebbe arrivare a distanza di pochi giorni dal primo.

