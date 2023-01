Qi2 è ufficiale: la ricarica wireless MagSafe di Apple arriva su Android

Una delle funzioni probabilmente più apprezzate di nuovi iPhone è l'anello MagSafe posizionato all'interno del telefono che consente la ricarica wireless magnetica, oltre ad aprire il mercato a centinaio di nuovi accessori progettati per questa funzione. Grazie all'arrivo nel nuovo standard Qi2, questa tecnologia sarà disponibile anche sui dispositivi Android.

La ricarica wireless si evolve: MagSafe di Apple arriva sugli altri dispositivi con Qi2

Il Wireless Power Consortium ha annunciato ufficialmente Qi2, la nuova versione dello standard per la ricarica senza fili. In arrivo nel corso del 2023, la nuova tecnologia si occuperà di includere un elemento magnetico all'interno dei dispositivi, come avviene per MagSafe di Apple.

Introdotto con iPhone 12, questo particolare “anello” magnetico posizionato all'interno dei nuovi iPhone permette di ricaricare il modo stabile il telefono, rendendolo compatibile allo stesso tempo con centinaia di accessori sviluppati proprio intorno a questa tecnologia.

ll “Magnetic Power Profile” di Qi2 è sviluppato sulla base di MagSafe, ma Apple e gli altri membri del WPC ne hanno modificato il design per adattarlo a tutti gli altri dispositivi. Una volta che il nuovo standard sarà in vigore, quindi, molti accessori MagSafe potrebbero diventare compatibili anche con gli altri smartphone.

“Apple ha messo a disposizione la tecnologia MagSafe per la costruzione del nuovo standard Qi2” si legge nel comunicato condiviso dal WPC, “Il Magnetic Power Profile di Qi2 si assicurerà che gli smartphone e gli altri dispositivi dotati di batteria siano perfettamente allineati con il meccanismo di ricarica, consentendo una ricarica veloce ed efficiente“.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il