Tempi duri per TikTok: adesso rischia il ban anche da App Store

Quando Epic Games decise di sfidare Apple re-indirizzando gli utenti di Fortnite all’acquisto della valuta di gioco sul sito ufficiale evitando le commissioni di App Store sugli acquisti in-app il risultato fu un ban immediato: adesso, la stessa sanzione potrebbe essere applicata anche a TikTok. Il popolare social network, infatti, avrebbe iniziato a proporre agli utenti una “fuga” dagli acquisti in-app, per risparmiare sull’acquisto della valuta utilizzata online.

TikTok sfida Apple come fece Epic con Fortnite: adesso c’è il rischio ban

Crediti: David Tesler @ Twitter/X

Come evidenziato dallo sviluppatore David Tesler su Twitter/X, durante la fase di acquisto delle monete utilizzate sul social network come valuta di scambio, TikTok avrebbe iniziato a proporre agli utenti di utilizzare il sito ufficiale per ricaricare il proprio conto, evitando l’utilizzo degli acquisti in-app che prevedono una maggiorazione del prezzo a causa delle commissioni.

Cliccando sul tasto “try now“, all’utente viene proposto un pop-up dove è possibile utilizzare la carta di credito per acquistare monete, bypassando effettivamente il sistema di acquisti in-app di Apple. Nel 2020, ad utilizzare questa tecnica fu proprio Epic Games con il suo Fortnite, che fu inevitabilmente bannato per aver violato i termini di utilizzo.

La stessa sorte, adesso, potrebbe toccare anche a TikTok, che nell’ultimo periodo non se la sta cavando proprio bene: se il presidente Joe Biden ha firmato la legge che mette al bando il social network negli Stati Uniti, anche in Europa la Presidente della Commissione ha dichiarato di aver intenzione di intraprendere la stessa strada.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le