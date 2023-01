Nubia Z50 Red Rabbit: in arrivo una Limited Edition per l’anno del Coniglio

Con un nuovo teaser, Nubia ha annunciato l'arrivo di una limited edition che celebrerà l'anno del Coniglio secondo il calendario cinese. Nubia Z50 Red Rabbit arriverà sul mercato nelle prossime, in una speciale colorazione e magari qualche sorpresa anche sotto lo scocca.

Nubia Z50 Red Rabbit Limited Edition: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Il teaser pubblicato da Nubia lascia immaginare che la nuova Red Rabbit Limited Edition possa avere una livrea rossa con inserti dorati, caratterizzata dalle raffigurazioni del coniglio: l'animale protagonista del 2023 secondo l'oroscopo cinese.

Nubia Z50 è dotato di uno display curvo AMOLED Full HD+ con refresh rate da 144 Hz e una luminosità massima di 1000 nits. Il fiore all'occhiello di questo smartphone è chiaramente il chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5x e 1 TB di spazio di archiviazione su UFS 4.0.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Nubia Z50 mette a disposizione una doppia fotocamera con sensore principale Sony IMX787 da 64 MP con supporto OIS, oltre ad un'ottica Samsung S5KJN1 da 50 MP con lente ultra-grandangolare da 116°. La fotocamera per i selfie, invece, offre un sensore da 16 MP.

Al momento non sappiamo se questa speciale edizione limitata porterà in dote anche miglioramenti o cambiamenti per quanto riguarda il lato hardware e le componenti tecniche dello smartphone.

Nubia Z50 Red Rabbit Limited Edition – Prezzi e uscita

Il teaser pubblicato da Nubia non offre informazioni sul periodo di uscita di questo nuovo smartphone o sull'eventuale prezzo di mercato. L'arrivo, tuttavia, non dovrebbe essere poi tanto lontano: il capodanno cinese infatti si celebrerà il prossimo 22 gennaio.

Il prezzo di Nubia Z50 parte da circa 400€ fino ad arrivare ad oltre 800€ (da 2.999 a 5.999 yuan). La Red Rabbit Limited Edition, tuttavia, potrebbe costare di più e non essere disponibile in tutti i tagli di memoria, proprio in virtù della sua natura e tiratura limitata.

Se siete interessati ad acquistare il nuovo flagship di Nubia, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

