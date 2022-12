Nubia Z50: tutto quello che sappiamo sul nuovo top di gamma

Il nuovo top di gamma del brand cinese è in dirittura d'arrivo e punterà forte sul comparto fotografico, con un modulo unico nel suo genere. Curiosi di saperne di più prima del lancio? Allora diamo un'occhiata a tutto quello che sappiamo finora su Nubia Z50 tra specifiche tecniche, design, prezzo e disponibilità sul mercato!

Nubia Z50: facciamo il punto della situazione

Design e display

Z40 Pro

Al momento mancano dettagli in merito al design di Nubia Z50 e anche il display è sconosciuto. L'azienda cinese sta mantenendo il massimo riserbo sotto questo aspetto, ma è probabile che ritroveremo uno stile elegantissimo come quello del precedessore, con forme squadrate ed un ampio schermo caratterizzato da bordi curvi.

Impossibile non aspettarsi una soluzione OLED con refresh rate avanzato (a 144 Hz?) con lettore d'impronte integrato e risoluzione Full HD+ o superiore.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Ovviamente le specifiche tecniche di Nubia Z50 sono basate sullo Snapdragon 8 Gen 2, l'ultimo chipset high-end di Qualcomm.

Tra le caratteristiche importanti troviamo anche un chipset AI dedicato alla gestione intelligente dei consumi. Si tratta di un modulo dedicato alla previsione dei vari scenari di utilizzo tramite AI, per gestire in modo ottimale le performance energetica del top di gamma. Per la durata della batteria, Nubia svela un'autonomia fino a 35.52 ore.

A proposito di batteria, a bordo di Nubia Z50 troviamo un'unità da 5.000 mAh: la certificazione 3C conferma la presenta del supporto alla ricarica rapida da 80W. Per ora non sappiamo se ritroveremo la ricarica magnetica del predecessore o magari quella wireless.

Fotocamera

Uno dei punti più importanti di Nubia Z50 è rappresentato dal comparto fotografico, basato su un sistema ottico dotato di una lente da 35 mm. Si tratta di una caratteristica tipica del brand e degli ultimi modelli top, come il precedente Z40 Pro. Solitamente gli smartphone tradizionali hanno un modulo principale con lunghezza focale inferiore: nel caso degli ultimi flagship del brand si arriva a 35 mm, con un risultato peculiare.

Il sensore primario offre un'inquadratura più ravvicinata, a metà tra quella di un dispositivo tradizionale ed un teleobiettivo con zoom 2X: stando a Nubia, l'effetto ricreerebbe il colpo d'occhio dello sguardo umano.

Il resto del comparto comprende un sistema di lenti 7P, con 7 elementi e 16 strati di rivestimento ottico, più un sensore di spettro multi-canale per aumentare la fedeltà cromatica del 35% e ridurre gli artefatti di luce del 30%.

Al momento mancano dettagli precisi sulle fotocamere che troveremo a bordo: il predecessore adotta una tripla camera da 64 + 50 + 8 MP con OIS, grandangolo e teleobiettivo con zoom a periscopio. Impossibile aspettarsi qualcosa in meno!

Nubia Z50 – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Nubia Z50 è fissata per il 19 dicembre: manca pochissimo al debutto del super flagship e siamo curiosi di scoprire tutti i dettagli. Per quanto riguarda il prezzo, per ora non ci sono leak: probabilmente le cifre saliranno rispetto allo scorso anno, magari con una partenza intorno ai 581€ al cambio attuale (ossia 4.299 yuan).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il