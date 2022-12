Questo Natale, mettete sotto l’albero l’alta tecnologia di Elephant Robotics

Siete ancora alla ricerca di un bel regalo da mettere sotto l'albero di una persona a voi cara appassionata di programmazione, robotica e tecnologia? Niente panico, abbiamo noi la soluzione giusta! Elephant Robotics ha appena lanciato la sua super promo di Natale, con offerte ghiotte su tutti gli Store! Diamo un'occhiata insieme.

Gatti, bracci robotici e robot collaborativi in offerta per Natale con la nuova promo Elephant Robotics

Le offerte hanno inizio sullo shop Online ufficiale di Elephant Robotics, che offre uno sconto extra di 80$ da utilizzare per acquistarci bracci robotici, molti dei quali sono proposti ad un prezzo già scontato! Inoltre, grazie al coupon dedicato, potete usufruire di un ulteriore sconto di 80$ su MetaCat, il gatto robotico e interattivo che può miagolare, fare le fusa, agitare le coda, sbattere le palpebre e muoversi in modo realistico.

Insomma, MetaCat è un ottimo compagno per gli anziani o per i più piccoli, da regalare se non si ha la possibilità di prendersi cura di un vero animaletto. Grazie a questa promozione, il prezzo di questo simpatico gatto robotico scende a soli 139$. Di seguito trovate il link all'acquisto con tanto di codice per ottenere lo sconto extra di 80$: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Elephant Robotics è attiva anche su Amazon. Anche qui, la promozione di Natale offre uno sconto extra di 80$ su tutti i bracci robotici, ma il vantaggio è che gli iscritti a Prime potranno beneficiare di una consegna super rapida in uno o due giorni lavorativi. Se siete in ritardo con i regali di Natale, dunque, o più semplicemente non vedete l'ora di mettere quanto prima le mani sul vostro prossimo dispositivo robotico, il negozio Elephant Robotics su Amazon vi dà la possibilità di ricevere il prodotto a casa in tempi brevi.

I bracci robotici sono davvero molti: alcuni comprendono strumenti e kit di programmazione, altri più adatti ad un pubblico meno esperto. MetaCat può essere acquistato anche qui. Di seguito trovate il link all'acquisto.

Infine, le offerte proseguono sullo Store di AliExpress. Qui, tutti i robot collaborativi (come myCobot, myAGV, mechArm, myBuddy, myPalletizer) sono proposti ad un prezzo scontato del 10%. MetaCat, ma anche MarsCat (il primo gatto bionico al mondo firmato Elephant Robotics e completamente autonomo) sono invece proposti ad un prezzo scontato del 25%.

Articolo sponsorizzato.

