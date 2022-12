OnePlus Featuring punta ad un ecosistema completo: spunta una lista di prodotti

In occasione del suo nono compleanno, la compagnia asiatica ha svelato il primo teaser dedicato al prossimo top di gamma ma ha anche annunciato il programma OnePlus Featuring. Si tratta di una piattaforma dedicata alla creazione di prodotti suggeriti dagli stessi utenti: grazie ai feedback l'azienda amplierà il suo pacchetto con nuovi accessori, realizzati in collaborazione con altre realtà. OnePlus fa decisamente sul serio con questo programma ed un brevetto illustra quali potrebbero essere i campi in cui si lancerà nel prossimo futuro!

OnePlus Featuring: ecco quali potrebbero essere i prodotti per ampliare l'ecosistema

Il marchio OnePlus Featuring è stato registrato in India nei giorni scorsi ed ora è emerso online grazie al lavoro di un insider. Il documento illustra le categorie di prodotti in cui potrebbe cimentarsi OnePlus, offrendoci un interessante scorcio del futuro del brand. Si tratta, come specificato in apertura, di collaborazioni con aziende di terze parti, ma resta comunque chiaro l'interesse di OP verso l'espansione massiccia del suo ecosistema.

OnePlus Featuring patent filed in India.

Le possibilità sono davvero tante e la compagnia di Pete Lau potrebbe puntare a diventare proprio come Xiaomi: una realtà centrale ed una piattaforma ricca di prodotti che abbracciano tutti i campi. Non vi ricorda YouPin, il famosissimo mercatino in crowdfunding di Mi?

Tornando al marchio registrato OnePlus Featuring, tra le varie categorie si legge di smart speaker, occhiali smart, anelli smart, proiettori, rilevatori di fumo, mouse pad, tastiere, monitor, attrezzature VR, ma anche smartwatch, smartphone, occhiali da sole, tablet e quant'altro.

Questo non vuol dire necessariamente che OnePlus si cimenterà in tutti questi settori (specialmente quelli inediti) ma di certo è palese la voglia di ampliare l'ecosistema andando anche a stuzzicare i desideri degli utenti. Per quanto riguarda il primo prodotto Featuring in arrivo, si tratta di una tastiera meccanica già protagonista di alcune, presunte immagini dal vivo.

