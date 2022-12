Meizu 19 tra i protagonisti dell’evento di dicembre: sarà davvero così?

Che questi mesi non siano stati particolarmente propizi per Meizu non è di certo un segreto: la compagnia cinese ha affrontato tanti cambiamenti interni, veri e propri stravolgimenti che hanno portato dei ritardi nell'uscita del nuovo flagship. Ma ora l'azienda conferma che durante il mega evento di dicembre si parlerà anche di Meizu 19 e quindi la domanda sorge spontanea: che cosa ci riserverà il futuro?

In arrivo novità su Meizu 19: arriva la conferma ufficiale, ma cosa ci aspetta?

Per il 23 dicembre 2022, la compagnia cinese ha fissato un importante evento in cui saranno svelati i piani per il futuro del brand: sappiamo già che ci saranno novità sotto molteplici aspetti, a cominciare da Flyme Auto, l'interfaccia dedicata all'automotive. Nel futuro di Meizu non ci sono sono telefoni, ma anche automobili: addirittura si parla di vendere i veicoli Geely all'interno di appositi store del marchio.

Meizu è stata acquisita proprio dal colosso automobilistico cinese, con tutta una serie di conseguenze (tra cui i ritardi per il nuovo top di gamma). Ma ora i tempi sembrano essere maturi e la casa asiatica annuncia novità in arrivo proprio durante l'evento del 23 dicembre.

Come specificato tramite i canali social, nel corso dell'evento (dedicato ai 19 anni del brand) si parlerà di Meizu 19 e quasi sicuramente dei motivi dietro il ritardo nella sua uscita sul mercato. Ma siamo certi che questo sarà il nome del prossimo top di gamma? Indizi sempre più insistenti si muovono in direzione di un salto generazione con Meizu 20 e 20 Pro: i dispositivi sarebbero apparsi nel codice della Flyme, nei benchmark e perfino in presunte immagini dal vivo.

Il 2023 sarà l'anno del ventesimo compleanno, quindi questo salto potrebbe avere un senso. O forse ci sarà il colpo di scena in cui sperano i fan del brand: durante l'evento di dicembre sarà annunciato davvero Meizu 19? Non resta che pazientare ancora pochi giorni.

