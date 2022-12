Partono i saldi natalizi di Oclean: bundle e offerte per l’igiene dentale!

Oclean, noto brand produttore di soluzioni per l'igiene dentale, ha lanciato oggi i nuovi saldi natalizi, con tante offerte e bundle sugli spazzolini elettrici e sugli idropulsori che vi permetteranno di mantenere i vostri denti sempre puliti risparmiando.

Offerte di Natale Oclean: spazzolini e idropulsori in convenienti bundle

Una delle offerte più convenienti che troviamo durante questi saldi di Natale è quella dedicata allo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro Elite che grazie alla suo motore Maglev di nuova generazione a potenza sonica è in grado di generare 84.000 movimenti al minuto, con una vibrazione super stabile che pulisce a fondo i denti.

Lo spazzolino è dotato di smart screen con cui è possibile impostare il tracciamento di 8 aree di pulizia, che verranno riconosciute automaticamente grazie al giroscopio a 6 assi. Le quattro modalità di pulizia messe a disposizione vi permetteranno di regolare lo spazzolino su 32 intensità differenti, in modo da trovare quella perfetta per voi.

Lo spazzolino può essere controllato tramite App, è certificato IPX7 e mette a disposizione DuPont Diamond e una spazzola con forma a W per una migliore pulizia dentale. Oclean X Pro Elite può essere vostro al prezzo di 99.99€, in bundle con 4 spazzole di ricambio e il caricatore wireless del valore di 35€.

Se invece siete alla ricerca di un idropulsore, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta dedicata a Oclean W1. Questo dispositivo, grazie all'innovativa tecnologia aerodinamica che unisce acqua e ossigeno per formare le bollicine, è in grado di pulire in profondità i denti e la bocca.

La potente pompa ad aria rotante di cui è dotato l'idropulsore è in grado di penetrare il piccolo spazio tra i denti, in modo da rimuovere la placca e qualsiasi residuo di cibo. Tramite l'app smart è possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo, scegliendo tra ben 9 livelli di intensità. La batteria, inoltre, ha una durata di 30 giorni e può essere ricaricata tramite caricatore magnetico.

Oclean W1 è disponibile al prezzo di 79.99€, in bundle con 2 ugelli di tipo N10 dal valore di 35€.

Offerte di Natale Oclean: gli altri prodotti in promozione

Vi abbiamo parlato, finora, delle due offerte sui prodotti più importanti del brand, ma le occasioni di risparmio non sono assolutamente finite. Di seguito trovate una lista delle migliori offerte sui prodotti in sconto con i saldi Natalizi.

Oclean X Pro Elite con 12 spazzole + Oclean Kids + 2 custodie da viaggio – 249.99€

2 Oclean W1 con 4 ugelli N1 – 159.99€

Oclean Brush Head Refills P3 (pack da 8) – 19.99€

Oclean F1 con custodia da viaggio e 5 spazzole – 29.99€

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il