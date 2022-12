Xiaomi 13 Ultra e MIX Fold 3 senza compromessi, fino a 1 TB di memoria

In queste ore sono emerse in rete nuove informazioni su Xiaomi 13 Ultra e MIX Fold 3, tramite uno dei più noti insider in circolazioni. I dettagli, questa volta, riguardano i tagli e le specifiche delle memorie utilizzati di questi nuovi smartphone.

Xiaomi 13 Ultra e MIX Fold 3 arrivano fino a 1 TB di spazio di archiviazione

Digital Chat Station, celebre insider attivo sulla piattaforma Weibo, nelle ultime ore ha pubblicato nuove informazioni su Xiaomi 13 Ultra e MIX Fold 3, diffondendo quelli che potrebbero essere i dettagli sulle tipologie di memorie utilizzate e la capienza massima.

Per quanto riguarda la RAM, Xiaomi potrebbe utilizzare le memorie LPDDR5X in taglio unico da 16 GB, andando a evidenziare in questo modo la natura flagship di questi due nuovi smartphone.

L'archiviazione, invece, potrebbe veder utilizzate memorie UFS 4.0 con tagli da 512 GB fino ad 1 TB (come MIX Fold 2, l'unico smartphone di Xiaomi ad aver vantato così tanto memoria fino ad ora). Lo spazio a disposizione, quindi, sarà probabilmente l'ultimo dei problemi per chi deciderà di acquistare i modelli 13 Ultra e MIX Fold 3.

Attualmente non abbiamo molto informazioni su questi due smartphone, se non la possibilità di vedere un super comparto fotografico su 13 Ultra, ma possiamo ipotizzare che entrambi possano arrivare sul mercato nella seconda parte del 2023.

