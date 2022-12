OnePlus: appare in foto la sua prima tastiera meccanica

Non solo smartphone e accessori annessi: da qualche anno, OnePlus si è lanciata anche in altri mercati tecnologici. Per esempio, a breve scopriremo i primi monitor PC della compagnia di Pete Lau, mentre in passato abbiamo visto il lancio di diversi modelli di smart TV e di indossabili, fra smartband e smartwatch; per non parlare del primo tablet, di cui di tanto in tanto si torna parlare. Ma non è finita qui, perché per festeggiare il 9° anniversario dalla nascita nel 2013 è stato lanciato il nuovo programma OnePlus Featuring, ideato per portare avanti la collaborazione con la propria community.

Aggiornamento 18/12: compaiono in rete le immagini di quella che potrebbe essere la prima tastiera OnePlus. Trovate tutto a fine articolo.

OnePlus celebra il 9° anniversario con il programma Featuring e la sua prima tastiera

Sin dal suo esordio, OnePlus si è contraddistinta per una certa cooperazione con gli utenti, fra contest, promozioni e partnership varie. Lo scopo di OnePlus Featuring è quello di dare voce alla community per la realizzazione di nuovi prodotti, anche in categorie mai esplorate prima. Per esempio una tastiera meccanica, la prima creazione dell'iniziativa che vedrà OnePlus alle prese con un prodotto mai affrontato prima.

Per l'occasione, OnePlus collaborerà assieme Keychron, azienda leader di settore, per la realizzazione di una tastiera meccanica personalizzabile in termini di switch sostituibili e firmware open source come VIA e QMK. Viene menzionato un design a doppia guarnizione per rendere la digitazione più piacevole, sia in fase di scrittura che di gaming, e l'utilizzo di uno chassis in alluminio CNC.

Sarà una tastiera pensata per tutti i sistemi informatici, che si tratti di Windows, macOS o Linux, e si ipotizza che si possa passare da un OS all'altro tramite un interruttore laterale come già avviene su alcune tastiere Keychron. Parlando di layout, si menziona la tastiera del MacBook, pertanto ci aspettiamo l'assenza del tastierino numerico. Non c'è ancora una data, ma sappiamo che è un prodotto che verrà commercializzato in tutto il mondo, Italia compresa, tramite la piattaforma OnePlus Featuring; e chissà che il lancio non avvenga assieme ai primi monitor PC di OnePlus.

Prime immagini | Aggiornamento 18/12

Anche se OnePlus non ha ancora pubblicato foto della sua prima tastiera, sono trapelate in rete immagini che potrebbero darcene un primo assaggio. In queste foto dal vivo vediamo una tastiera dal look semi-trasparente, con alcuni tasti contraddistinti dal tipico colore rosso di OnePlus, oltre che dal suo logo e dal numero 9 a simboleggiare l'attuale nono anniversario della compagnia. E c'è chi suggerisce che la sua presentazione potrebbe avvenire assieme al lancio di OnePlus 11.

