OPPO migliora la sua politica degli aggiornamenti ColorOS

Android 13 è ormai realtà da qualche mese, e nel caso di OPPO il major update si è sostanziato sotto forma di ColorOS 13. Presentato ufficialmente a fine estate 2022, il major update sta progressivamente espandendosi all'interno del catalogo di smartphone e tablet dell'azienda cinese. E mentre continua a diffondersi sui vari modelli sul mercato, la compagnia coglie l'occasione per fare il punto della situazione e spiegare perché la ColorOS 13 sia migliore della ColorOS 12.

L'aggiornamento ColorOS 13 si sta diffondendo più velocemente sugli smartphone OPPO

Visto che abbiamo accennato alla sua diffusione, OPPO dichiara che l'aggiornamento ColorOS 13 sia stato distribuito più velocemente rispetto alle versioni precedenti. Per l'esattezza oltre il 50% dei modelli in più rispetto alla ColorOS 12 e con un numero di utenti nel mondo 3 volte superiore, essendo stata rilasciata su 33 modelli in tutto il mondo fra smartphone e tablet. Bisogna specificare, però, che questo vantaggio riguarda perlopiù il mercato asiatico, visto che in Europa e in Italia sono stati aggiornati 5 modelli su 25.

OPPO rende pubblica anche la sua nuova policy di aggiornamento: a partire dal 2023, i top di gamma selezionati riceveranno 4 major update ColorOS e 5 anni di patch di sicurezza. Una buona notizia, ma c'è ancora del lavoro da fare quando si parla di aggiornamento per la fascia medio/bassa, in cui Samsung continua a primeggiare.

