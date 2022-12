OnePlus 11 nel primo video ufficiale: manca poco al lancio!

Il tanto atteso annuncio del 17 dicembre è arrivato: in occasione del suo 9° compleanno la casa cinese ha pubblicato il primo teaser video ufficiale dedicato a OnePlus 11. Il prossimo top di gamma non ha ancora una data ma è probabile che non manchi molto al debutto: andiamo a vede la clip con un accenno del design, a confronto con i rendere trapelati finora!

OnePlus 11 sta arrivando: ecco il nuovo flagship nel primo teaser ufficiale

OnePlus 11 (render di OnLeaks)

Il primo teaser ufficiale dedicato a OnePlus 11 non ci svela completamente il design ma si concentra sul modulo fotografico. Ritroveremo un elemento circolare con all'interno una tripla camera (più il flash LED); ritorna la collaborazione con Hasselblad, il cui logo svetta al centro del comparto.

Il modulo fotografico del flagship presenta una striscia che lo collega al frame laterale, con un effetto stilistico leggermente che ricorda quello del precedente OnePlus 10 Pro.

Per il momento il teaser si limita a confermare che un nuovo top di gamma è in arrivo; su Weibo è stato anche evidenziato il nome commerciale (che è proprio OnePlus 11, come da copione). Il lancio potrebbe avvenire entro fine anno o comunque nei primi mesi del 2023.

Volete saperne di più sul “futuro” top di OnePlus? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak e le conferme sul nuovo terminale!

