I primi schermi OLED pieghevoli di Samsung potrebbero arrivare presto

Nuovi informazioni pubblicate nell'ultimo report finanziario di Samsung sembrerebbero indicare la finalizzazione dei lavori sugli schermi OLED pieghevoli che, tuttavia, potrebbero non arrivare fin da subito sugli smartphone ma essere destinati ad una categoria che sfruttra display più ampi: i computer portatili.

Laptop con display OLED pieghevoli? Samsung ci starebbe pensando già per il 2023

Stando a quando dichiarato dall'azienda coreana, i primi schermi OLED pieghevoli sarebbero pronti ad arrivare sul mercato a bordo dei laptop di Samsung, in particolare quelli in formato 17.3″. Stiamo parlando di schermi davvero molto grandi per dei dispositivi che dovrebbero essere considerati “portatili”, quindi bisognerà capire in che modo il foldable potrà essere richiuso per occupare meno spazio.

Alcune indiscrezioni, tuttavia, suggeriscono che nonostante Samsung punti a far arrivare sul mercato i nuovi prodotti nel corso del 2023, l'azienda potrebbe rimandare il lancio a causa della scarsa richiesta di computer portatili globale che stiamo vivendo negli ultimi mesi. Altro fattore fondamentale, potrebbe essere il prezzo: la tecnologia utilizzata è molto costasa e come abbiamo potuto notare con ASUS ZenBook 17 Fold, il costo del latopop potrebbe eccedere addirittura i 3000 dollari.

Vale la pena ricordare che Samsung è il primo produttore al mondo di display OLED: l'azienda, infatti, prevede la costruzione di circa 8.5 milioni di nuovi pannelli nel corso del 2023, una stima che supera di 2.5 milioni quella prevista per il 2022. Tuttavia, gli ultimi mesi del 2022 hanno fatto segnare un calo sopratutto nella vendita degli smartphone pieghevoli.

