OnePlus Pad non è sparito: ecco quando lo vedremo

L'ultima volta che vi abbiamo parlato di OnePlus Pad era luglio, ben quattro mesi fa. Da allora, non è più comparsa alcuna voce di corridoio sul primo tablet della compagnia guidata da Pete Lau, a dimostrazione del fatto che i piani siano cambiati. Durante i primi mesi del 2022 erano comparsi diversi rumors in rete, segnalando un lancio che sembrava imminente ma che non si è mai concretizzato realmente. Ovviamente la compagnia non si è esposta in merito, ma la sensazione è che abbia deciso di rimandarne il lancio, forse per non accavallarlo ai tablet OPPO e Realme.

Il primo tablet OnePlus Pad è in ritardo, ma si farà: parola dei leaker

L'anno si sta concludendo e, nel mentre tiriamo le somme sull'andamento di un mercato poco entusiasmante in termini di vendite, ritornano le indiscrezioni su OnePlus Pad. Le informazioni arrivano da parte di Max Jambor, leaker molto attendibile quando si parla di OnePlus, che rivela che il lancio del tablet OnePlus sarebbe ancora previsto e sarebbe programmato per il 2023.

OnePlus has a tablet in development.

Launch is scheduled for next year! #OnePlusPad — Max Jambor (@MaxJmb) November 14, 2022

Cosa sappiamo finora su OnePlus Pad? È difficile delinearne una scheda tecnica affidabile, visto che i rumors risalgono a mesi fa, ma si parla di tablet con soluzione Qualcomm: i rumors indicavano lo Snapdragon 865, ma è altamente probabile che OnePlus opti per un chipset più recente. Per il resto, avrebbe uno schermo OLED da 12,4″ Full HD+, lettore ID laterale, supporto 5G, batteria da 10.090 mAh con ricarica rapida a 45W, doppia fotocamera da 13+5 MP e selfie camera da 8 MP.

