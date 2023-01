OnePlus 11R sarà l’ennesima sorpresa dell’evento di febbraio

L'evento di OnePlus riserverà grandi sorprese agli appassionati del brand ed ora arriva un'ennesima conferma. L'azienda ha svelato la data di presentazione di OnePlus 11R 5G e non possiamo che restare stupiti: a quanto pare il mega evento di febbraio sarà ricchissimo di novità per tutti i gusti!

OnePlus 11R: ufficiale la data di presentazione

Non solo OnePlus 11, il nuovo top di gamma della casa di Pete Lau. Il prossimo 7 febbraio è anche la data di presentazione di OnePlus 11R 5G, dispositivo di fascia medio alta, sicuramente in arrivo ad un prezzo minore rispetto al modello top. Lo smartphone è stato svelato niente meno che da Amazon India e dal sito ufficiale, tramite un teaser poster decisamente esplicativo.

Il dispositivo dovrebbe arrivare in Cina come OnePlus Ace 2 ma per ora non c'è ancora una data in patria. Tornando all'evento di febbraio avremo quindi ben due smartphone, le TWS Buds Pro 2, la prima tastiera meccanica del brand e una nuova smart TV premium. Chissà che non siano previste anche altre sorprese!

Nel frattempo, in attesa della presentazione del 7 febbraio, eccovi il nostro approfondimento dedicato a OnePlus 11R 5G con tutti i leak e le conferme finora.

