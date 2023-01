OnePlus Buds Pro 2: buone notizie per gli amanti dell’Audio Spaziale

Con il rilascio di Android 13, Google ha integrato l'Audio Spaziale nel suo sistema operativo, e le OnePlus Buds Pro 2 non mancheranno di sfruttarlo. Fra pochi giorni, le nuove cuffie true wireless saranno ufficialmente presentate anche sul mercato Global, e per l'occasione la compagnia ha fatto il punto della situazione sulle sue funzionalità audio.

OnePlus Buds Pro 2 saranno le prime cuffie a supportare l'Audio Spaziale di Android 13

Presentate in Cina a inizio gennaio, conosciamo già le specifiche tecniche delle OnePlus Buds Pro 2 e sappiamo che le nuove cuffie TWS implementano il supporto all'Audio Spaziale. Quello che non sapevamo è che le cuffie avranno il supporto all'Audio Spaziale di Android 13, potendo così sfruttarne l'implementazione nativa di Google. Grazie al sensore a sei assi IMU (Inertial Measurement Unit) e all'algoritmo di rendering spaziale di OnePlus, queste cuffie sono in grado di tracciare la posizione della testa dell'ascoltatore, calibrando di conseguenza la tridimensionalità del suono. Il risultato è migliore se la sorgente ha più canali audio, che si tratti di film, serie TV, tracce musicali o videogiochi, ma anche con un audio stereo l'algoritmo OnePlus è in grado di simulare la presenza di più canali.

Oltre all'Audio Spaziale, le OnePlus Buds Pro supportano anche la tecnologia Audio Switching di Android 13, dando così la possibilità di abbinarle a più dispositivi contemporaneamente in modo che le cuffie switchino automaticamente a quello che sta riproducendo una fonte sonora, senza dover fare ogni volta uno switch manuale. Stessa cosa per la tecnologia Fast Pair di Android: al primo collegamento con lo smartphone, basta aprire la dock delle cuffie per avviare il processo di pairing in maniera automatica.

Ecco quanto dichiarato da Erik Kay, vice presidente della divisione Engineering di Android: “Con Android 13, abbiamo aggiunto la funzionalità di Audio Spaziale con l'opportunità per i partner di utilizzarla all'interno dei propri dispositivi. Con OnePlus che integra questo nuovo framework insieme al supporto per Fast Pair e commutazione audio, non vediamo l'ora di aggiungere le loro Buds 2 Pro Series all'ecosistema Android di dispositivi connessi che funzionano meglio insieme.“

Le OnePlus Buds Pro 2 Global saranno presentate ufficialmente il 7 febbraio assieme a OnePlus 11 e alla prima tastiera OnePlus, ma sappiamo già quale sarà il prezzo di vendita.

