OnePlus Q2 Pro in arrivo: la smart TV premium sta per tornare

Sembra passato un secolo dal debutto della prima smart TV di OnePlus: ora, dopo il lancio delle serie Y e U e dopo l'ingresso nel mondo dei monitor con la gamma X, ecco che la casa cinese torna alle origini con la sua prima famiglia di televisioni. Al via i primi leak su OnePlus TV Q2 e Q2 Pro: facciamo il punto della situazione su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

OnePlus TV Q2 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Al momento ci sono dettagli solo sul modello Pro e non è dato di sapere se questo sarà lanciato da solo oppure in compagnia di una variante base, come avvenuto con i primi Q1 e Q1 Pro. Per quanto riguarda lo stile di OnePlus TV Q2 Pro, ovviamente ci aspettiamo un look in linea con i trend attuali. Un pannello di grandi dimensioni, cornici ottimizzate ed un design minimale ed elegante, adatto a qualsiasi contesto.

La nuova smart TV sarà equipaggiata con un display QLED da 65″ di diagonale con risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz. Abbiamo quindi varie migliorie rispetto ai modelli iniziali, sia nelle dimensioni dello schermo che nella frequenza di aggiornamento.

Specifiche tecniche e software

In termini di specifiche ci sono dettagli sparsi: OnePlus TV Q2 Pro avrebbe un quantitativo di RAM maggiorato, che salirebbe a 3 GB. In termini di storage si parla di 32 GB di spazio di archiviazione. Grande spazio anche per la parte audio, affidata ad uno speaker principale da 70W con supporto Dolby Atmos. Non abbiamo notizie sul chipset ma è probabile che ritroveremo una soluzione MeidaTek.

Lato software, si tratterà in soldoni di un televisore con Google TV ma con interfaccia personalizzata OxygenPlay.

OnePlus TV Q2 e Q2 Pro – Prezzo e uscita

Prezzo e data di presentazione di OnePlus TV Q2 Pro restano sconosciuti. Ricordiamo che i precedenti modelli sono stati lanciati in India intorno ai 900€ e i 1200€ al cambio attuale; probabilmente anche la nuova generazione si muoverà su queste cifre.

