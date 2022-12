Nubia Z50: ecco quando arriverà lo smartphone dalla fotocamera unica

Nubia ha in serbo un nuovo smartphone dalla fotocamera a dir poco unica. Il dispositivo in questione è Nubia Z50, ne abbiamo già sentito parlare nei giorni scorsi in seguito alla pubblicazione di una serie di immagini teaser e torniamo a parlarne oggi perché sì, finalmente abbiamo una data di lancio! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nubia svela la data di lancio di Z50

Sappiamo che Nubia Z50 sarà dotato di una fotocamera unica. A svelarcelo è stato lo stesso produttore qualche giorno fa, con delle immagini teaser che mostrano un rinnovato sistema ottico dotato di lente da 35 mm.

Oltre ciò, lo smartphone sarà dotato di una lente 7P composta da 7 elementi con 16 strati di rivestimento ottico che la rendono più trasparente del normale, ed un sensore di spettro multi-canale che aumenta la fedeltà cromatica del 35% e riduce gli artefatti di luce del 30%.

Ma quand'è che Nubia alzerà il sipario su questo nuovo smartphone dalla fotocamera super? Ebbene, con un post su Weibo, l'azienda ha rivelato che terrà l'evento di presentazione il prossimo 19 dicembre. Non dovremo attendere, dunque, ancora molto per scoprire tutti i dettagli di questo nuovo smartphone e della sua fotocamera, l'elemento sicuramente più chiacchierato!

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Nubia Z50, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

