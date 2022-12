Tornano gli Xiaomi Days su eBay: 15% di sconto su Redmi, POCO, Dreame e non solo!

Oltre al nuovo coupon eBay dedicato ai regali di Natale, ora per i tuoi doni puoi pensare anche ad un tocco Xiaomi. Come da tradizione è tornato uno degli eventi più amati della piattaforma di e-commerce: gli Xiaomi Days sono di nuovo disponibili su eBay, questa volta con un codice sconto che ti fa risparmiare il 15% sui tuoi acquisti tech!

Xiaomi Days: disponibile un nuovo Coupon eBay per i tuoi regali di Natale!

Il funzionamento dell'iniziativa è il solito, quando si parla di Coupon eBay: in occasione degli Xiaomi Days è presente un nuovo codice, da inserire nell'apposito box prima di procedere con l'ordine. Il coupon – XIAOMIDAYSDIC22 – dà diritto ad uno sconto immediato del 15%, per un massimo di 50€. Mentre il codice di Natale – qui trovate tutti i dettagli – può essere sfruttato più volte, nel caso del coupon Xiaomi è possibile usufruirne una sola volta per utente.

La scadenza dell'iniziativa è fissata per il 25 dicembre, alle ore 23:59: avete quinti un po' di tempo ma è bene procedere tempestivamente dato che i prodotti possono terminare da un momento all'altro.

Di seguito trovate la pagina dell'iniziativa con tutti i dettagli e i prodotti compatibili con la promozione. Inoltre abbiamo scelto per voi alcune occasioni super: una breve selezione degli Xiaomi Days per tutti i gusti e per tutte le tasche!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per scoprire le migliori occasioni degli Xiaomi Days e per restare sembra aggiornato su offerte ed iniziative, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay (ed altri store)!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il