Xiaomi Sound Pro ufficiale: smart speaker con audio top e luce ambientale

Dopo i teaser arrivati la scorsa settimana, Xiaomi Sound Pro è finalmente realtà. Questo nuovo smart speaker dell'azienda cinese sfrutta l'innovativa tecnologia di computing audio aggiornata alla versione 2.0, per proporre il miglior audio possibile ed un'atmosfera rilassante grazie al particolare design.

Musica e atmosfera elegante: Xiaomi Sound Pro arriva finalmente sul mercato

Xiaomi Sound Pro è dotato di una configurazione a sette unità acustiche, con tre unità che riproducono un audio chiaro e trasparente, mentre altre tre si occupano del subwoofer e delle frequenze più basse. Il suono prodotto da questo smart speaker può arrivare fino a 91 dB.

Il campo omnidirezionale a 360° permette a tutti le persone presenti nella stanza di ascoltare la musica in modo diretto, mentre l'algoritmo Nightingale è stato aggiornato per supportare la regolazione indipendente degli effetti sonori tramite l'app Xiaomi Speaker.

La peculiarità di questo smart speaker, tuttavia, risiede nel design: la zona LED è in grado di generare effetti di luce ambientale che seguono il ritmo della musica, creando un'atmosfera elegante e mai banale.

Xiaomi Sound Pro è disponibile in Cina al prezzo di circa 135€ (999 yuan). Gli utenti che decideranno di acquistare questo nuovo prodotto entro il 25 dicembre potranno ottenere in omaggio anche una Xiaomi Band 7 Pro. Attualmente, non sono disponibili informazioni sul possibile arrivo di questo dispositivo sui mercati internazionali.

L'evento di Xiaomi tenutosi domenica ha visto protagonisti su tutti la nuova Serie 13, ma la gemma nascosta potrebbe essere il primo PC desktop dell'azienda: Xiaomi Mini Host.

