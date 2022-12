Xiaomi Mini Host: tanta potenza in un PC super compatto

Durante l'evento tenutosi negli scorsi giorni, Xiaomi ha finalmente svelato la lineup di nuovi prodotti che caratterizzeranno la fine del 2022. Tra questi, c'è anche anche Xiaomi Mini Host, il primo PC desktop dell'azienda cinese che nasconde una grande potenza in un form-factor ridotto.

Xiaomi Mini Host: Intel i5 con 16 GB di RAM e 512 GB su SSD

Xiaomi Mini Host è un PC desktop dalle dimensioni estremamente ridotte, che in un form-factor di soli 112 × 112 × 38 millimetri e un peso di appena 437 grammi racchiude la potenza necessaria per svolgere qualsiasi attività lavorativa, incluso l'editing video.

Equipaggiato con processore Intel i5-1240P (12 core, 16 thread) con una velocità massima di 4.4 GHz, GPU integrata Iris X, 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione su memoria SSD, questo mini PC è il compagno ideale per chi ha bisogno di ottime performance in uno spazio molto ristretto.

Alimentato da una potenza di soli 100W, Xiaomi Mini Host è dotato di tre ingressi USB 3.2 Gen 2, una porta USB 2.0, due connettori Thunderbolt 4, due uscite HDMI 2.1, porta Ethernet da 2.5 Gbps e jack audio da 3.5 millimetri. Non manca il supporto per WiFi 6 e Bluetooth 5.3.

Il sopracitato supporto per Thunderbolt 4 è fondamentale per l'aumento delle potenzialità di Xiaomi Mini Host. Grazie a questa speciale tecnologia, infatti, è possibile collegare una scheda video esterna per trasformare il mini PC in un vero e proprio computer da gaming.

Xiaomi Mini Host è disponibile in Cina al prezzo di circa 500€ (3699 yuan). Attualmente l'arrivo del prodotto è previsto solo per il mercato cinese e sembra abbastanza improbabile l'espansione al mercato internazionale. In concomitanza con il lancio di questo dispositivo, Xiaomi ha presentato anche il router da 10 Gigabit.

