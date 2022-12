OnePlus Nord CE 5G scende a 191€: occasione top da Amazon Warehouse!

Dopo la super occasione dedicata a Nothing Phone (1), Amazon Warehouse ci fa una nuova sorpresa: questa volta a finire sotto i riflettori è OnePlus Nord CE 5G, mid-range intramontabile proposto ad un prezzo decisamente ghiotto. E poi quando si parla di usato garantito, il Warehouse di Amazon è sempre il top!

OnePlus Nord CE 5G ad un prezzo super su Amazon Warehouse

Per chi non sapesse di cosa si tratta, Amazon Warehouse è la piattaforma dedicata all'usato ricondizionato: tanti prodotti come nuovi, spesso senza nemmeno segni, frutto di resi. Per le feste di Natale, l'e-commerce ha lanciato la promo -20% su tanti prodotti Warehouse: tra questi troviamo OnePlus Nord CE 5G, dispositivo ancora attuale, specialmente se proposto a 191€.

Parliamo di un modello con display AMOLED da 6.43″ Full HD+ a 90 Hz, sensore ID integrato, Snapdragon 750G, 4.500 mAh di batteria, ricarica da 30W e tripla camera con sensore principale da 64 MP.

