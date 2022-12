Xiaomi MIX Fold 2 si rinnova con materiali più pregiati

Abbiamo visto Xiaomi 13 e 13 Pro, il major update MIUI 14, lo smartwatch Watch S2, lo speaker Sound Pro, il mini PC Mini Host e il router 10 Gigabit, ma fra le novità c'è anche Xiaomi MIX Fold 2. No, non avete letto male, il nome indica che parliamo sempre del pieghevole lanciato dalla compagnia di Lei Jun nella scorsa estate. Quello che ha fatto la compagnia è rilanciarlo sul palcoscenico del keynote di fine anno, riproponendolo in due nuove varianti dedicate a chi è alla ricerca di materiali più pregiati.

Xiaomi MIX Fold 2 di nuovo ufficiale in due nuove versioni dai materiali premium

Lo Xiaomi MIX Fold “originale” è disponibile in due colorazioni, Black e Gold, entrambe assemblate con una scocca posteriore nel vetro standard. Per la nuova versione, Xiaomi ha preso il suo secondo pieghevole e gli ha cambiato i materiali utilizzati, realizzando una versione Moonlight Silver con ceramica dall'effetto specchiato e una versione Black Night sempre in vetro ma finemente lavorato per ricreare il classico effetto della pelle.

Per l'occasione, è stata ufficializzato anche il cosiddetto New Year “Extreme Set” Bundle, che altri non è che un pacchetto che comprende Xiaomi MIX Fold 2 nella versione con 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, due case protettivi e le versioni in edizione limitata Silver dei due Xiaomi Watch 1S Pro e Buds 4 Pro, per un prezzo di circa 1.222€ (8.999 yuan). Come prevedibile, però, tutte queste novità sono destinate unicamente alla Cina.

